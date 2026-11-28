사진 = 정연 인스타그램

사진 = 정연 인스타그램

사진 = 정연 인스타그램

사진 = 정연 인스타그램

그룹 트와이스 겸 배우 정연이 한층 사랑스러운 비주얼을 뽐냈다.정연은 최근 자신의 인스타그램에 "오늘 저녁 8시 35분 만날 친구"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 정연은 양쪽 어깨에 트임이 들어간 회색 브이넥 니트를 입고 헤어스타일을 손질받고 있다. 눈썹을 살짝 덮는 시스루 앞머리와 가슴 아래까지 내려오는 긴 웨이브 헤어가 청순한 분위기를 자아낸다.이어진 사진에서 정연은 긴 머리를 한쪽 어깨 앞으로 늘어뜨린 채 카메라를 응시하고 있다. 또렷한 눈매와 은은한 코랄빛 입술, 가녀린 목선을 장식한 목걸이가 인형 같은 미모를 더욱 돋보이게 한다.또 다른 사진에서 정연은 회색 니트에 검은색 플레어스커트를 매치한 모습으로 벤치에 앉아 있다. 무릎 위에 두 손을 가지런히 모은 채 메이크업을 손질받는 모습에서도 단아한 매력이 묻어난다.마지막 사진에서 정연은 고개를 옆으로 돌린 채 한쪽 귀 뒤로 머리카락을 넘긴 모습을 보여줬다. 오뚝한 콧대와 매끄러운 턱선이 어우러진 옆모습도 눈길을 끈다.한편 정연은 tvN 새 예능 '그냥사람친구' 제작발표회에 참석했다. 정연은 배우로 전향한 소식을 알렸다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr