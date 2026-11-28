그룹 트와이스 겸 배우 정연이 한층 사랑스러운 비주얼을 뽐냈다.
정연은 최근 자신의 인스타그램에 "오늘 저녁 8시 35분 만날 친구"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.
공개된 사진 속 정연은 양쪽 어깨에 트임이 들어간 회색 브이넥 니트를 입고 헤어스타일을 손질받고 있다. 눈썹을 살짝 덮는 시스루 앞머리와 가슴 아래까지 내려오는 긴 웨이브 헤어가 청순한 분위기를 자아낸다. 이어진 사진에서 정연은 긴 머리를 한쪽 어깨 앞으로 늘어뜨린 채 카메라를 응시하고 있다. 또렷한 눈매와 은은한 코랄빛 입술, 가녀린 목선을 장식한 목걸이가 인형 같은 미모를 더욱 돋보이게 한다. 또 다른 사진에서 정연은 회색 니트에 검은색 플레어스커트를 매치한 모습으로 벤치에 앉아 있다. 무릎 위에 두 손을 가지런히 모은 채 메이크업을 손질받는 모습에서도 단아한 매력이 묻어난다. 마지막 사진에서 정연은 고개를 옆으로 돌린 채 한쪽 귀 뒤로 머리카락을 넘긴 모습을 보여줬다. 오뚝한 콧대와 매끄러운 턱선이 어우러진 옆모습도 눈길을 끈다.
한편 정연은 tvN 새 예능 '그냥사람친구' 제작발표회에 참석했다. 정연은 배우로 전향한 소식을 알렸다.
임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr
정연은 최근 자신의 인스타그램에 "오늘 저녁 8시 35분 만날 친구"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.
공개된 사진 속 정연은 양쪽 어깨에 트임이 들어간 회색 브이넥 니트를 입고 헤어스타일을 손질받고 있다. 눈썹을 살짝 덮는 시스루 앞머리와 가슴 아래까지 내려오는 긴 웨이브 헤어가 청순한 분위기를 자아낸다. 이어진 사진에서 정연은 긴 머리를 한쪽 어깨 앞으로 늘어뜨린 채 카메라를 응시하고 있다. 또렷한 눈매와 은은한 코랄빛 입술, 가녀린 목선을 장식한 목걸이가 인형 같은 미모를 더욱 돋보이게 한다. 또 다른 사진에서 정연은 회색 니트에 검은색 플레어스커트를 매치한 모습으로 벤치에 앉아 있다. 무릎 위에 두 손을 가지런히 모은 채 메이크업을 손질받는 모습에서도 단아한 매력이 묻어난다. 마지막 사진에서 정연은 고개를 옆으로 돌린 채 한쪽 귀 뒤로 머리카락을 넘긴 모습을 보여줬다. 오뚝한 콧대와 매끄러운 턱선이 어우러진 옆모습도 눈길을 끈다.
한편 정연은 tvN 새 예능 '그냥사람친구' 제작발표회에 참석했다. 정연은 배우로 전향한 소식을 알렸다.
임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr
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