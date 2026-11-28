모델 겸 방송인 주우재가 남다른 패션 감각이 돋보이는 겨울 일상을 공개했다.
주우재는 최근 자신의 인스타그램에 "얼죽아바라한모금십"이라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.
공개된 사진 속 주우재는 검은색 패딩 점퍼에 귀달이 모자를 착용하고 카메라를 응시하고 있다. 모자 아래로 살짝 드러난 앞머리와 햇살을 받아 더욱 선명하게 드러난 이목구비가 시선을 사로잡는다. 이어진 사진에서 주우재는 검은색 장갑을 낀 손으로 아이스 음료가 담긴 컵을 들어 올린 채 시선을 멀리 두고 있다. 아래에서 올려다보는 구도에 날렵한 턱선과 오뚝한 콧대가 돋보인다.
또 다른 사진에서 주우재는 골목길에 설치된 도로 반사경을 활용해 전신 셀카를 남겼다. 볼륨감 있는 패딩에 베이지색 팬츠와 갈색 신발을 매치해 감각적인 겨울 스타일링을 완성했다. 마지막 사진에서 주우재는 한 손에 음료를 든 채 다른 손으로 모자의 귀덮개를 살짝 들어 올리고 있다. 무심한 듯 시크한 표정과 모자를 활용한 익살스러운 포즈가 어우러지며 특유의 매력을 드러냈다. 이를 본 팬들은 "진짜 너무 기엽당", "좋아요는 왜 하나만 누를 수 있나요", "86년생 최고미남", "이 추운 날에도 아이스를 우와", "진짜주우재사진올라와서너무행복하다", "너무 남자라 할 말잃음" 등의 댓글을 달았다.
한편 1986년생으로 40세인 주우재는 MBC '놀면 뭐하니?'에 출연 중이며 개인 유튜브 채널을 통해서도 팬들과 활발하게 소통하고 있다.
임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr
주우재는 최근 자신의 인스타그램에 "얼죽아바라한모금십"이라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.
공개된 사진 속 주우재는 검은색 패딩 점퍼에 귀달이 모자를 착용하고 카메라를 응시하고 있다. 모자 아래로 살짝 드러난 앞머리와 햇살을 받아 더욱 선명하게 드러난 이목구비가 시선을 사로잡는다. 이어진 사진에서 주우재는 검은색 장갑을 낀 손으로 아이스 음료가 담긴 컵을 들어 올린 채 시선을 멀리 두고 있다. 아래에서 올려다보는 구도에 날렵한 턱선과 오뚝한 콧대가 돋보인다.
또 다른 사진에서 주우재는 골목길에 설치된 도로 반사경을 활용해 전신 셀카를 남겼다. 볼륨감 있는 패딩에 베이지색 팬츠와 갈색 신발을 매치해 감각적인 겨울 스타일링을 완성했다. 마지막 사진에서 주우재는 한 손에 음료를 든 채 다른 손으로 모자의 귀덮개를 살짝 들어 올리고 있다. 무심한 듯 시크한 표정과 모자를 활용한 익살스러운 포즈가 어우러지며 특유의 매력을 드러냈다. 이를 본 팬들은 "진짜 너무 기엽당", "좋아요는 왜 하나만 누를 수 있나요", "86년생 최고미남", "이 추운 날에도 아이스를 우와", "진짜주우재사진올라와서너무행복하다", "너무 남자라 할 말잃음" 등의 댓글을 달았다.
한편 1986년생으로 40세인 주우재는 MBC '놀면 뭐하니?'에 출연 중이며 개인 유튜브 채널을 통해서도 팬들과 활발하게 소통하고 있다.
임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr
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