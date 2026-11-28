사진 = 주우재 인스타그램

사진 = 주우재 인스타그램

사진 = 주우재 인스타그램

사진 = 주우재 인스타그램

모델 겸 방송인 주우재가 남다른 패션 감각이 돋보이는 겨울 일상을 공개했다.주우재는 최근 자신의 인스타그램에 "얼죽아바라한모금십"이라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 주우재는 검은색 패딩 점퍼에 귀달이 모자를 착용하고 카메라를 응시하고 있다. 모자 아래로 살짝 드러난 앞머리와 햇살을 받아 더욱 선명하게 드러난 이목구비가 시선을 사로잡는다.이어진 사진에서 주우재는 검은색 장갑을 낀 손으로 아이스 음료가 담긴 컵을 들어 올린 채 시선을 멀리 두고 있다. 아래에서 올려다보는 구도에 날렵한 턱선과 오뚝한 콧대가 돋보인다.또 다른 사진에서 주우재는 골목길에 설치된 도로 반사경을 활용해 전신 셀카를 남겼다. 볼륨감 있는 패딩에 베이지색 팬츠와 갈색 신발을 매치해 감각적인 겨울 스타일링을 완성했다.마지막 사진에서 주우재는 한 손에 음료를 든 채 다른 손으로 모자의 귀덮개를 살짝 들어 올리고 있다. 무심한 듯 시크한 표정과 모자를 활용한 익살스러운 포즈가 어우러지며 특유의 매력을 드러냈다.이를 본 팬들은 "진짜 너무 기엽당", "좋아요는 왜 하나만 누를 수 있나요", "86년생 최고미남", "이 추운 날에도 아이스를 우와", "진짜주우재사진올라와서너무행복하다", "너무 남자라 할 말잃음" 등의 댓글을 달았다.한편 1986년생으로 40세인 주우재는 MBC '놀면 뭐하니?'에 출연 중이며 개인 유튜브 채널을 통해서도 팬들과 활발하게 소통하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr