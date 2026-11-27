'하트페어링' 출신 안지민. / 사진=안지민 SNS

사진=정규민 유튜브 채널

'하트페어링' 출신 안지민이 현재 솔로라는 사실을 간접적으로 전했다.지난 26일 연애 프로그램 '환승연애' 시즌2 출신 정규민의 유튜브 채널 '규민 JAYQ'에는 '어느새 결혼을 이야기하는 나이가 됐다'라는 제목의 영상이 업로드됐다.영상 속에서 정규민은 '하트페어링' 출신 안지민과 '환승연애' 시즌1에 출연했던 이주휘와 만났다.안지민은 "결혼 2주 남았어"라며 이주휘의 근황을 전했다. 이어 안지민은 "나 오늘 퇴근 30분 전에 갑자기 결정사에서 전화 오더라고"라며 "엄마가 몰래 (신청)한 것 같아"라고 언급했다.이를 들은 정규민은 "결정사에 가볼 생각 없냐"며 "최근에 아는 누나가 결정사에 갔는데 진짜 잘해준다고 하더라"라고 말했다. 그러자 안지민은 "결정사는 나의 마지노선이다. 자연스럽게, 내가 알아서 찾고 싶다"고 밝혔다.앞서 안지민은 지난해 3월부터 6월까지 방송된 '하트페어링'에서 3살 연하의 변호사 이제연과 최종 커플로 성사됐다. 그러나 이내 두 사람이 서로의 SNS 계정을 언팔로우하면서 결별설에 휩싸였다. 두 사람은 묵묵부답으로 일관했다.한편 안지민은 1992년생으로 올해 35세다. 성균관대학교에서 전자전기공학을 전공했으며, 현재 삼성전자 전략기획팀에 재직 중인 것으로 알려졌다. 그는 '하트페어링' 출연 전 2021년 티빙 '러브캐처 인 서울'에도 출연한 바 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr