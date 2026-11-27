그룹 소녀시대 유리가 정식 데뷔 전 댄스 그룹을 결성해 활동했던 과거를 공개한다.
27일 방송되는 MBC 예능 '나 혼자 산다'에서는 유리가 학창 시절을 보낸 일산을 찾아 오랜 친구와 추억을 되짚는다.
이날 유리는 학창 시절 자주 찾았던 장소에서 옛 친구와 만난다. 그는 친구에 대해 "초등학교 때부터 절친이자, 정신적 지주"라고 소개한다. 두 사람은 만나자마자 웃음을 터뜨리며 학창 시절 이야기를 나눈다.
달라진 동네 풍경을 살피던 유리는 "여기가 내 데뷔 무대였다"라며 소녀시대로 데뷔하기 전 무대에 올랐던 경험을 털어놓는다.
과거 핑클의 열성 팬이었다는 유리는 친구들과 댄스 그룹 '핑키펑클'을 결성해 활동했다고 밝힌다. 당시 그룹 내에서 "이효리 담당이었다"라고 고백하기도 한다. 유리의 절친 역시 당시 일산의 S.E.S.로 활동했던 라이벌이었다고. 두 사람의 학창 시절 모습이 담긴 사진도 공개된다.
이어 두 사람은 오락실을 찾아 펌프 대결을 펼친다. 유리는 녹슬지 않은 춤 실력을 발휘하며 승부욕을 드러낸다. 모처럼 학창 시절로 돌아간 유리는 "육지의 도파민에 절여진 날"이라고 소감을 전한다.
'나 혼자 산다'는 이날 오후 11시 10분 방송된다.
김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr
27일 방송되는 MBC 예능 '나 혼자 산다'에서는 유리가 학창 시절을 보낸 일산을 찾아 오랜 친구와 추억을 되짚는다.
이날 유리는 학창 시절 자주 찾았던 장소에서 옛 친구와 만난다. 그는 친구에 대해 "초등학교 때부터 절친이자, 정신적 지주"라고 소개한다. 두 사람은 만나자마자 웃음을 터뜨리며 학창 시절 이야기를 나눈다.
달라진 동네 풍경을 살피던 유리는 "여기가 내 데뷔 무대였다"라며 소녀시대로 데뷔하기 전 무대에 올랐던 경험을 털어놓는다.
과거 핑클의 열성 팬이었다는 유리는 친구들과 댄스 그룹 '핑키펑클'을 결성해 활동했다고 밝힌다. 당시 그룹 내에서 "이효리 담당이었다"라고 고백하기도 한다. 유리의 절친 역시 당시 일산의 S.E.S.로 활동했던 라이벌이었다고. 두 사람의 학창 시절 모습이 담긴 사진도 공개된다.
이어 두 사람은 오락실을 찾아 펌프 대결을 펼친다. 유리는 녹슬지 않은 춤 실력을 발휘하며 승부욕을 드러낸다. 모처럼 학창 시절로 돌아간 유리는 "육지의 도파민에 절여진 날"이라고 소감을 전한다.
'나 혼자 산다'는 이날 오후 11시 10분 방송된다.
김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr
ADVERTISEMENT
© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT