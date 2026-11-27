그룹 소녀시대 유리가 정식 데뷔 전 댄스 그룹을 결성해 활동했던 과거를 공개한다./ 사진=텐아시아 DB

그룹 소녀시대 유리가 정식 데뷔 전 댄스 그룹을 결성해 활동했던 과거를 공개한다.27일 방송되는 MBC 예능 '나 혼자 산다'에서는 유리가 학창 시절을 보낸 일산을 찾아 오랜 친구와 추억을 되짚는다.이날 유리는 학창 시절 자주 찾았던 장소에서 옛 친구와 만난다. 그는 친구에 대해 "초등학교 때부터 절친이자, 정신적 지주"라고 소개한다. 두 사람은 만나자마자 웃음을 터뜨리며 학창 시절 이야기를 나눈다.달라진 동네 풍경을 살피던 유리는 "여기가 내 데뷔 무대였다"라며 소녀시대로 데뷔하기 전 무대에 올랐던 경험을 털어놓는다.과거 핑클의 열성 팬이었다는 유리는 친구들과 댄스 그룹 '핑키펑클'을 결성해 활동했다고 밝힌다. 당시 그룹 내에서 "이효리 담당이었다"라고 고백하기도 한다. 유리의 절친 역시 당시 일산의 S.E.S.로 활동했던 라이벌이었다고. 두 사람의 학창 시절 모습이 담긴 사진도 공개된다.이어 두 사람은 오락실을 찾아 펌프 대결을 펼친다. 유리는 녹슬지 않은 춤 실력을 발휘하며 승부욕을 드러낸다. 모처럼 학창 시절로 돌아간 유리는 "육지의 도파민에 절여진 날"이라고 소감을 전한다.'나 혼자 산다'는 이날 오후 11시 10분 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr