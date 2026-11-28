배우 신민아가 '재혼 황후'로 글로벌 시청자를 만났다. / 사진제공=에이엠엔터테인먼트

배우 신민아가 '재혼 황후'의 뮤지컬 고함 신부터 AI 패러디 영상까지 온라인을 달군 각종 밈에 대해 유쾌한 반응을 보였다.지난 27일 서울 삼청동의 한 카페에서 디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼 황후'를 마친 배우 신민아를 만났다.동명의 웹소설·웹툰을 원작으로 한 10부작 로맨스 판타지 '재혼 황후'는 황제 소비에슈(주지훈 분)가 정부 라스타(이세영 분)를 들이면서 벌어지는 일을 그린다. 황제는 황후 나비에(신민아 분)에게 이혼을 통보하고, 나비에는 이혼을 수락하는 대신 서왕국 왕자 하인리(이종석 분)와의 재혼 승인을 요구한다.시청자 리액션 영상들을 봤다는 신민아는 "재밌었다"며 미소를 지었다. 그는 "시청자들이 정확하게 화날 포인트에 화를 내주시더라. 나비에를 연기한 입장으로서 '나비에의 감정에 공감하고 따라와 주시는구나' 싶어서 기뻤다"고 말했다. 또한 "해외 분들도 리액션을 많이 하시는 걸 보면서 이런 감정들이 다 통한다는 걸 느꼈다"고 전했다.극 중 나비에가 소리치는 장면이 뮤지컬의 한 대목 같다는 반응과 함께 화제가 된 일명 '뮤지컬 고함 신'에 대해서도 솔직하게 이야기했다. 신민아는 "디즈니스럽지 않았나요?"라고 되물으며 웃음을 터뜨렸다. 이어 "제겐 감정 신이었다. 제가 제 감정에만 너무 집중했는지 정작 그 장면을 볼 때 소리가 입혀진 줄도 몰랐다. 뮤지컬 밈이 돈 다음에야 알았다"고 말했다.신민아는 "그 장면은 대본에서부터 되게 예뻤다"고 했다. 그러면서 "'재혼 황후'가 음악을 잘 썼다고 생각한다. 가사 있는 음악 대신 웅장하고 다른 세계에 있는 듯한 음악을 입혀주셨다. 제 목소리와도 어느 정도 나쁘지 않았고 디즈니스러웠다"며 만족감을 표했다.SNS를 달군 AI 패러디 릴스 역시 그를 깜짝 놀라게 했다. 신민아는 드레스를 입은 나비에가 A2O LITE의 'NEON'에 맞춰 춤을 추는 AI 밈을 언급했다. 그는 "깜짝 놀랐다. '이혼앤재혼' 영상이 너무 웃겼다. 'AI가 이렇게까지 발전했나' 싶기도 했다"며 웃었다. 그러면서 "그 모든 것들이 작품에 대한 관심이고, 재밌게 봐주시고 계신다는 뜻이라고 생각했다"고 덧붙였다.다른 배우들에게도 로맨스 판타지 장르를 추천할 의향이 있냐는 질문에는 "나쁘지 않은 것 같다. 앞으로도 워낙 많이 나올 것 같다"고 답했다. 신민아는 "밈도 많이 돌았다. 사람들이 그만큼 큰 관심을 갖고 있다는 거다. 시청자들에게 즐거움을 준 것 같다"며 "실제로 다른 배우들과 업계 관계자들도 관심 있어 하고 재밌게 봐주셔서 놀랐다"고 전했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr