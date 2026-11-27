코르티스 / 사진=빅히트 뮤직

그룹 코르티스(CORTIS)가 데뷔 이전의 모습을 담은 포토북을 발매한다.코르티스(마틴, 제임스, 주훈, 성현, 건호)는 오는 12월 11일 포토북 '스멜링 라이크 어 틴(SMELLING LIKE A TEEN)'을 출시한다. 다섯 멤버의 데뷔 전 미공개 사진을 모은 것으로, 총 568쪽에 달한다.포토북에는 코르티스라는 팀명이 정해지기도 전인 2023년부터 한국과 미국을 오가며 앨범을 작업한 2024년, 데뷔 준비에 돌입한 2025년까지의 모습이 담겼다. 현재 10대 후반에서 20대 초반인 멤버들이 모두 10대였던 시절의 기록이다. 포토북에서는 정식 데뷔 이전부터 멤버들이 함께 시간을 보내며 팀을 만들어가는 과정을 엿볼 수 있다.앞서 코르티스는 지난 25일 팬덤 코어(COER)의 결성 1주년을 기념해 미니 1집 수록곡 '조이라이드(JoyRide)'의 자체 제작 스케치 필름을 공개했다. 2024년 멤버들이 직접 촬영한 영상으로, 이후 해당 곡의 공식 뮤직비디오를 제작하는 데 영감을 줬다. 이번 포토북에서도 당시 멤버들의 모습을 확인할 수 있다.한편 코르티스는 데뷔 2년 차에 '2026 마마 어워즈(2026 MAMA AWARDS)'와 '2026 멜론뮤직어워드(MMA 2026)' 등 4개 시상식에서 대상을 받았다. 오는 30일에는 GQ 재팬이 주최하는 'GQ MEN OF THE YEAR 2026', 12월 2일에는 일본 후지TV의 연말 음악 프로그램 'FNS 가요제'에 참석한다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr