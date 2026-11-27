하루 양이 밝은 표정을 보이고 있다. / 사진=타블로 딸 SNS

사진=타블로 유튜브 채널 캡처

그룹 에픽하이 멤버 타블로가 딸 하루 양의 근황을 전했다.지난 26일 에픽하이의 유튜브 채널에는 '존박 디스 비상 대책 회의'라는 제목의 영상이 공개됐다.이날 타블로는 멤버 투컷이 구매한 고가의 가죽 재킷을 언급했다. 이에 투컷은 "그 얘기는 하지 마라. 아내가 가격을 모른다"며 당황한 기색을 보였다.투컷은 화제를 돌려 "그 재킷 하루에게 잘 어울리더라. 하루 하나 사줘라"고 부추겼다. 이에 타블로는 "가격을 몰랐을 때 입혀봤는데 찰떡같이 어울렸다. 이후에 가격을 알게 됐다"고 당시를 회상했다.이를 듣던 미쓰라는 "가격을 알고 난 뒤로 안 사줬다는 게 실망스럽다"고 농담을 던졌다. 기세를 몰아 투컷까지 "좀 사줘라. 하루 이제 곧 있으면 대학생 되는데 대학 가서 멋 좀 부려야지"라며 거들었다.그러자 타블로는 "뭘 곧 있으면 대학생이 되냐. 아직 2년 남았다"고 선을 그었다. 그러면서 "자기가 언젠가 직접 벌어서 사야지"라고 단호하게 말하기도 했다.앞서 타블로는 개인 채널을 통해 "하루가 현재 고등학교 2학년이 됐다"며 "미국 대학 입학 자격 시험(SAT)과 대학과목 선이수제(AP) 시험을 준비 중"이라고 근황을 전한 바 있다.한편 타블로는 1980년생으로 올해 47세다. 배우 강혜정과 2009년 결혼해 슬하에 하루 양을 두고 있다. 하루 양은 과거 KBS2 예능 프로그램 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연해 큰 사랑을 받았다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr