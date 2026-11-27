넷플릭스 예능 '데블스 플랜3'에서 중도 하차한 정현규가 뒤늦게 심경을 고백했다. 공황 증세가 재발해 프로그램을 떠났다는 설명과 함께 지난 시즌 자신의 언행에 대해서도 재차 사과했다.정현규는 26일 자신의 SNS를 통해 "데블스플랜3가 끝났네요. 방송을 보고 걱정해 주시고 안부를 물어봐 주신 분들께 감사드립니다. 저는 지금 잘 지내고 있습니다"라고 근황을 전했다.이어 지난 시즌을 돌아보며 "데블스플랜2에서 저는 프로그램의 규칙 안에서 어떤 식으로든 우승하는 게 전부라고 생각했습니다"라며 "그 과정에서 서바이벌 현장에 너무 몰입한 나머지 제가 이기는 데만 마음이 쏠렸고, 제 말과 행동이 상대분들께 어떻게 다가갈지, 시청자분들 앞에 서는 일에 어떤 책임이 따르는지 깊이 생각하지 못했습니다"라고 털어놨다.그러면서 "지난 시즌 저로 인해 불편함과 피해를 받으신 분들께 다시 한번 사과드립니다"라고 고개를 숙였다.시즌3 출연을 결정하기까지 고민도 깊었다고. 정현규는 "저는 게임하는 게 좋았고 이번에는 달라진 모습을 보여드리고 싶었습니다. 처음에는 몰입하기 어려웠지만 시간이 지나면서 점점 게임에 빠져들었습니다"라고 밝혔다.중도 하차를 결정하게 된 계기는 3일 차 감옥 매치였다. 그는 "3일 차 감옥 매치에서 저는 한 명을 몰아 탈락시키는 상황을 주도했습니다. 승리를 위해 누군가를 폭력적으로 몰아붙이고 있는 저를 보면서, 첫날부터 이미 지난 시즌과 같이 과도한 말과 행동을 반복한 건 아닐까 겁이 났습니다"라고 당시를 회상했다.이어 "그 순간 지난 시즌의 기억이 겹치면서 공황 증세가 재발해 중도 하차했습니다. 좋은 모습을 보여드리고 싶었는데 끝까지 함께하지 못한 게 아쉽습니다"라고 덧붙였다.끝으로 정현규는 두 시즌을 함께한 출연진과 제작진, 시청자들에게 감사 인사를 전했다.한편 정현규는 티빙 연애 예능 '환승연애2'를 통해 얼굴을 알렸다. 이후 '데블스 플랜2'에서 최종 우승을 차지했으나 게임 과정에서 보여준 언행과 플레이 방식으로 논란의 중심에 섰다. 시즌3에 재도전하며 달라진 모습을 보여주고자 했으나 건강상의 이유로 중도 하차했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr