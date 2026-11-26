유튜버 김선태가 정영란 부산광역시 인재개발원장의 '고졸 수준' 발언에 일침을 가했다. / 사진=유튜브 채널 '김선태' 영상 캡처

'충주맨'으로 얼굴을 알린 9급 공무원 출신 유튜버 김선태가 정영란 부산광역시 인재개발원장의 '고졸 수준' 발언에 분노했다.25일 김선태는 자신의 유튜브 채널에서 라이브 방송을 진행했다. 방송에서 그는 9급 공무원 시험이 고졸 수준이라는 정 원장의 발언을 언급하며 공무원, 고졸 출신, 수험생 모두에게 무례한 발언이라고 지적했다.본인 역시 고졸 출신으로 9급 공무원 생활을 시작한 김선태는 "워딩만 들어도 화가 난다. 긁혔다"고 솔직한 심경을 밝혔다. 이어 '수준'이라는 표현에 불쾌감을 드러내며 "고졸이 뭔데? 아니, 고졸이 죄지었냐?"고 발끈했다.이어 행정고시 출신인 정 원장을 향해서도 쓴소리를 내뱉었다. 그는 "원장님께서 이런 말씀을 하시면 어떡하냐? 자기 얼굴에 침 뱉기 아니냐"고 말했다.시험 난이도와 합격자의 역량은 별개의 문제라는 점도 강조했다. 김선태는 "그럼 시험을 바꿔라. 왜 그렇게 저급한 인재를 뽑냐. 월급 200만원 주면서"라며 "'대학원졸'로 뽑아라"라고 일침을 가했다.앞서 정 원장은 지난 7월 15일 부산시의회 교육위원회 업무보고에서 9급 공무원 시험이 고졸 수준이라고 언급했다. 당시 국민이 요구하는 수준에 미치지 못하는 공무원이 많다는 취지의 발언으로 논란을 빚었다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr