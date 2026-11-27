TNX / 사진=피네이션

그룹 TNX(티엔엑스)의 '다이 어나더 데이(Die Another Day)'가 발매 3개월이 지난 시점에도 유튜브 쇼츠에서 꾸준한 인기를 얻고 있다. 최근에는 열흘 만에 차트 순위가 19계단 오르며 상승세를 보였다.TNX가 지난 8월 27일 발매한 세 번째 디지털 싱글 '다이 어나더 데이'는 이달 25일 기준 유튜브 '일간 쇼츠 인기곡' 차트에서 14위를 기록했다. 해당 차트는 쇼츠 크리에이터들이 영상 제작에 가장 많이 사용한 음악을 기준으로 순위를 집계한다.장기간 차트에 머물면서도 순위가 상승하고 있다는 점이 눈에 띈다. '다이 어나더 데이'는 총 84일간 차트에 이름을 올렸다. 이는 현재 차트에 진입한 50곡 가운데 여덟 번째로 긴 기록이다. 이달 15일에는 33위였으나 열흘 만에 14위까지 올라섰다.'다이 어나더 데이'는 TNX의 강한 의지와 각오를 음악과 퍼포먼스로 표현한 곡이다. 강렬한 사운드와 에너지 넘치는 안무가 특징이다.TNX는 해당 곡의 활동 당시 음악방송뿐 아니라 거리 공연을 통해서도 대중과 접점을 넓혔다. 서울역과 홍대, 신촌, 코엑스 등 유동 인구가 많은 장소에서 버스킹을 진행하며 관객들에게 직접 무대를 선보였다. 이후에도 TNX는 각종 공연과 행사에 참여하며 활동을 이어가고 있다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr