배우 이서진이 tvN 새 예능 '그냥사람친구'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

'그냥사람친구'가 27일 첫 방송된다. / 사진제공=tvN

배우 이서진이 한지민을 향한 무례한 발언으로 비판받은 가운데 두 사람이 함께 출연하는 예능 '그냥사람친구'가 베일을 벗는다.27일 첫 방송되는 tvN 예능 '그냥사람친구'(이하 '그사친')에서는 이서진, 한지민, 김용건, 박정수, 몬스타엑스 주헌, 트와이스 정연의 우정 여행이 펼쳐진다.앞서 이서진은 '그사친' 제작발표회에서 한지민을 향한 발언으로 논란에 휩싸였다. 당시 그는 "제가 기억하는 20년 전 한지민 씨는 맑고 순수하고 얌전한 그런 소녀 같은 모습이었다"며 "이번에 발견한 한지민 씨는 억척스럽고 남의 말 안 듣고 권력을 휘두르는 중년 여성의 모습"이라고 말했다.이어 "그래서 이번에 좀 많이 무서웠다"며 "한지민 씨가 이렇게 변하는 모습이 안타깝다, 옛날 그 모습이 전혀 없고 심지어 지금 갱년기 심하게 앓고 있는 게 아닌가 생각한다"고 덧붙였다.해당 발언이 온라인 커뮤니티 등을 통해 확산되자 누리꾼들은 "아무리 친해도 정도가 있지", "상대에게 너무 무례하다" 등의 반응을 보였다. 오랜 친구 사이라는 점을 감안하더라도 공식 석상에서 상대방의 나이와 갱년기를 언급한 것은 부적절했다는 지적이 잇따랐다.이런 가운데 이날 방송에서도 이서진과 한지민의 티격태격하는 모습이 그려진다. 55년 지기 김용건과 박정수, 20년 지기 이서진과 한지민, 십년지기 주헌과 정연은 네덜란드 암스테르담에서 프랑스 파리까지 이어지는 여행을 준비한다.이서진은 그간 여행 예능에서 쌓은 경험을 바탕으로 이동 동선을 정리하고 여행에 필요한 정보를 공유한다. 한지민이 적극적으로 숙소를 알아보자 흐뭇한 미소를 짓는가 하면 해외에서 먹을 반찬까지 챙겨 온 한지민을 자랑하며 팀장으로 추대한다.주헌 역시 숙소 검색부터 공항에서 숙소까지의 이동 경로를 미리 파악하는 등 여행 준비에 적극적으로 나선다. 이를 지켜보던 박정수는 이서진에게 "너 주헌이 때문에 좋겠다"라고 말한다. 그러나 주헌은 여행 시작 30분 만에 길을 안내하는 과정에서 위기에 봉착한다.한편 '그사친'은 세대와 성별, 직업이 다른 여섯 출연진이 오랜 친구와 함께 여행을 떠나 새로운 인연을 맺는 과정을 담은 프로그램이다. 이날 오후 8시 35분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr