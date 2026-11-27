그룹 엑소 카이, 세훈 / 사진 제공=SM엔터테인먼트

그룹 엑소(EXO)의 카이와 세훈이 유닛 데뷔를 앞두고 신곡 뮤직비디오의 주요 장면을 예고했다.엑소-카이세훈(EXO-KASE)의 첫 번째 미니앨범 타이틀곡 'Waking Up The City'(웨이킹 업 더 시티)는 거친 베이스 리프와 드럼, 힙합 사운드가 어우러진 댄스 곡이다. 자신의 한계를 깨고 새로운 가능성을 찾아 나서겠다는 의지를 새벽에 깨어나는 도시에 빗대 표현했다.뮤직비디오는 가사에 반복적으로 등장하는 단어 'Animal'(애니멀)에서 모티브를 얻었다. 카이와 세훈은 등장만으로 세상의 질서를 뒤흔드는 초월적 존재로 그려진다.두 사람의 호흡과 퍼포먼스에 초점을 맞춘 연출도 눈여겨볼 부분이다. 특히 영상 후반부에는 카이와 세훈이 30명의 댄서와 함께 군무를 펼치는 댄스 브레이크 장면이 담긴다.엑소-카이세훈은 지난 26일 엑소 공식 SNS를 통해 뮤직비디오 티저 이미지를 공개했다. 27일 오후 6시에는 유튜브 SMTOWN 채널을 통해 티저 영상을 선보인다.총 7곡이 수록된 엑소-카이세훈의 첫 번째 미니앨범 'Waking Up The City'는 오는 12월 1일 오후 6시 발매된다. 타이틀곡 뮤직비디오도 같은 시각 공개된다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr