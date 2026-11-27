여자친구 소원 / 소원 유튜브 채널 캡처

여자친구 소원 / 소원 유튜브 채널 캡처

그룹 여자친구(GFRIEND) 출신 배우 소원(김소정)이 화장품 사업을 시작한 지 1년 만에 폐업 위기를 맞았다.소원은 지난 26일 자신의 유튜브 채널 '김소원'에 공개한 영상에서 화장품 브랜드 운영에 어려움을 겪고 있다고 밝혔다.그는 "실수가 정말 딱 하나 있었다. 그런데 그 문제가 조금 커서 브랜드를 닫아야 될 수도 있다"고 털어놨다.소원은 미스트 제품이 완판될 경우 추가 생산까지 약 한 달이 걸린다는 점을 고려해 초기에 많은 물량을 제작했다. 그러나 예상만큼 재고가 소진되지 않으면서 사업 운영에도 차질이 생겼다.운영 자금의 상당 부분을 제품 생산에 투입한 탓에 신제품 출시도 어려워졌다. 소원은 수십 차례의 테스트를 거쳐 쿠션 파운데이션 출시를 준비해 왔으나 기존 재고 문제부터 해결해야 하는 상황이다.소원은 "그냥 나의 실수다. 내가 너무 터무니없이 찍었다"고 했다. 제품을 보관하고 있는 택배사 측으로부터 오는 12월 말까지 물량을 빼달라는 요청도 받았다고 밝혔다. 소원은 재고를 줄이기 위한 대규모 할인 판매에 나서기로 했다. 그는 "쿠션에 대한 미련이 남아 있으니까 그래도 한 번 마지막으로 해보려고 한다"고 말했다.소원은 2024년 8월께부터 화장품 사업을 준비했으며 지난해 11월 자신의 브랜드를 선보였다. 화장품 사업에 뛰어든 배경에는 연예인이라는 직업에 대한 불안감이 있었다. 일정하지 않은 수입으로 인해 경제적 기반이 필요하다고 판단한 소원은 연예계 활동을 오랫동안 이어가기 위해 자신이 모아둔 돈을 사업에 투자했다고 설명했다.한편 소원은 2015년 여자친구의 리더로 데뷔해 '오늘부터 우리는', '시간을 달려서', '너 그리고 나', '밤' 등의 히트곡으로 사랑받았다. 2021년 기존 소속사와의 전속계약 종료 이후 배우로 활동해 왔다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr