조여정이 '가능한 사랑'으로 청룡영화상 트로피를 품에 안았다. / 사진제공=높은엔터테인먼트

조여정이 '가능한 사랑'으로 청룡영화상 트로피를 품에 안았다. / 사진제공=넷플릭스, 쿠팡플레이

배우 조여정이 영화 '가능한 사랑'으로 두 번째 청룡영화상 트로피를 품에 안았다. '기생충'으로 여우주연상을 받은 지 7년 만이다.조여정은 지난 25일 열린 제47회 청룡영화상에서 영화 '가능한 사랑'으로 여우조연상을 받았다. 앞서 2019년 영화 '기생충'으로 제40회 청룡영화상 여우주연상을 받은 그는 이번 수상으로 주연상과 조연상을 모두 거머쥐게 됐다.올해 조여정은 쿠팡플레이 시리즈 '지금 불륜이 문제가 아닙니다'와 넷플릭스 영화 '가능한 사랑'을 통해 시청자들과 만났다. 두 작품에서 각각 성격과 가치관이 다른 인물을 연기했다.'가능한 사랑'에서 조여정은 해고 노동자의 삶을 기록하는 다큐멘터리 감독 예지 역을 맡았다. 예지는 타인의 삶을 카메라에 담는 과정에서 이들의 일상에 깊이 관여하는 인물이다. 조여정은 표정과 말투, 시선의 변화를 통해 예지의 복잡한 심리를 표현했다.'지금 불륜이 문제가 아닙니다'에서는 피부과 원장 수정 역으로 출연했다. 딸을 지키기 위해 애쓰면서도 딸을 향한 지나친 애정으로 불안정한 모습을 보이는 인물을 연기했다. 우아한 겉모습과 달리 예민한 성격을 지닌 수정의 양면성을 표현해 호평받았다.올해 하반기 조여정은 블랙코미디부터 현실을 소재로 한 영화까지 서로 다른 장르의 작품에 출연했다. 이후 '가능한 사랑'을 통해 다시 한번 청룡영화상 수상자 명단에 이름을 올렸다.지난 6일 넷플릭스를 통해 공개된 '가능한 사랑'은 해고 노동자 부부와 다큐멘터리 감독 부부가 다큐멘터리 제작을 위해 만나 서로 다른 삶과 욕망을 마주하는 이야기다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr