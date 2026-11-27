박준면이 이혼 의뢰를 위해 로펌을 찾는다./사진제공=SBS

박준면이 이혼 의뢰를 위해 로펌을 찾는다./사진제공=SBS

배우 장나라와 김혜윤이 박해진과 의뢰인을 두고 치열한 영업전을 벌인다.27일 SBS 금토드라마 '굿파트너2' 제작진은 의뢰인 이영미(박준면 분)의 마음을 얻기 위해 나선 차은경(장나라 분), 강혜성(김혜윤 분), 박태수(박해진 분)의 스틸을 공개했다.앞서 지난 방송에서는 '법무법인 리봄'과 '법무법인 태수' 사이에서 고민하던 강혜성이 차은경의 설득 끝에 리봄을 선택하는 모습이 그려졌다. 강혜성은 엄마 정지영(이항나 분)을 아빠 인생에서 떼어놓고 싶다는 속내를 내비치며 차은경과 손을 잡았다.이날 공개된 사진에는 '잉꼬 부부'로 알려진 백만 크리에이터의 아내 이영미(박준면 분)가 두 로펌을 오가는 장면이 담겼다. 먼저 차은경과 함께 리봄에서 첫 상담에 나선 강혜성은 빠르게 증거를 살핀 뒤 해결책을 찾은 듯 자신감 있게 말을 이어간다. 그러나 이영미의 얼굴에 불쾌한 기색이 역력해 첫 상담부터 의뢰인의 심기를 건드린 강혜성에게 어떤 일이 벌어졌는지 궁금증을 자아낸다.이어진 사진 속에는 같은 건물 8층에 위치한 법무법인 태수를 찾은 이영미와 그를 맞이하는 박태수의 모습이 포착됐다. 박태수는 의뢰인이 원하는 바를 꿰뚫어 본 듯 여유로운 태도로 상담을 이끌며 아래층 리봄과는 사뭇 다른 분위기를 형성한다. 한 건물에 자리한 두 로펌을 저울질하는 의뢰인을 상대로 차은경과 박태수가 각기 어떤 전략을 펼칠지 관심이 쏠린다.제작진은 "오늘(27일) 방송되는 3회에서는 두 로펌의 간을 보는 범상치 않은 의뢰인이 등장한다"며 "만만치 않은 의뢰인 이영미를 대하는 차은경과 박태수의 방식은 무엇일지, 의뢰인의 심기를 건드린 강혜성이 이 위기를 타개할 수 있을지 지켜봐 달라"고 전했다.'굿파트너2' 3회는 27일 오후 9시 50분 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr