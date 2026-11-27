'나는 솔로' 21기 옥순이 한층 날렵해진 비주얼을 자랑했다.21기 옥순은 최근 자신의 SNS에 "겨울 언제 끝나낭"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 21기 옥순은 한 레스토랑을 방문해 여유로운 시간을 보내고 있다. 몸에 밀착되는 회색 반소매 터틀넥 니트를 착용한 그는 가녀린 팔뚝과 잘록한 허리 라인을 드러냈다.특히 방송 출연 당시보다 한층 슬림해진 듯한 모습이 눈길을 끈다. 살이 많이 빠진 듯 뚜렷해진 이목구비와 갸름한 턱선이 돋보인다. 머리를 높게 올려 묶은 헤어스타일은 작은 얼굴을 더욱 부각했다.21기 옥순은 차분한 색감의 니트에 긴 목걸이와 귀걸이를 매치해 세련된 분위기를 연출했다. 자연스러운 메이크업과 은은한 미소로 우아하면서도 여성스러운 매력을 뽐냈다.한편 21기 옥순은 ENA·SBS Plus 연애 예능 프로그램 '나는 SOLO(나는 솔로)'에 출연해 얼굴을 알렸다. 방송 이후에도 SNS를 통해 꾸준히 일상을 공유하며 대중과 소통하고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr