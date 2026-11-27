그룹 엔믹스 / 사진 제공=JYP엔터테인먼트

그룹 엔믹스(NMIXX)가 약 1년간 이어온 첫 월드투어를 인천에서 마무리한다.엔믹스는 27일부터 29일까지 사흘간 인천 인스파이어 아레나에서 첫 번째 월드투어 'EPISODE 1: ZERO FRONTIER'(에피소드 1: 제로 프론티어)의 앙코르 공연을 개최한다.지난해 11월 같은 공연장에서 투어를 시작한 엔믹스는 유럽과 북미, 아시아 등 17개 도시에서 총 21회 공연을 펼쳤다. 약 1년 만에 투어의 출발점으로 돌아와 마지막 무대를 꾸민다.엔믹스는 소속사 JYP엔터테인먼트를 통해 첫 월드투어를 마무리하는 소감을 전했다. 멤버들은 "많은 도시의 엔써(NSWER·팬덤명)분들을 만나고 무대로 소통할 수 있어서 너무 행복했다. 엔써분들의 에너지와 열정이 원동력이자 큰 힘이 됐다"고 말했다.이어 공연을 거듭할수록 무대 자체를 즐기게 됐고, 더 좋은 공연을 보여주고 싶다는 욕심도 생겼다고 밝혔다.멤버들은 "첫 월드투어를 통해 경험과 실력을 쌓은 만큼 한층 성장한 모습을 보여드릴 수 있을 것 같다"며 "1년 전보다 더 벅찬 감동을 드릴 수 있는 공연을 해보겠다"고 덧붙였다.이번 앙코르 공연에서는 라이브 밴드 연주에 맞춰 엔믹스의 대표곡들을 선보인다. 멤버들의 보컬과 안무를 밴드 사운드와 함께 감상할 수 있는 무대로 구성된다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr