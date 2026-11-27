린이 서인영에게 미안한 마음을 표현한다. / 사진=텐아시아DB

린이 서인영에게 미안한 마음을 표현한다. / 사진제공=SBS

린이 오는 12월 재혼을 앞둔 가수 서인영에게 미안한 마음을 표현한다.오는 29일 오후 9시 방송되는 SBS 예능 '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 가수 린이 서인영의 집을 방문하는 모습이 그려진다. 과거 서인영의 첫 번째 결혼식에서 축가를 불렀던 린은 이혼 후 미안한 마음에 연락조차 하지 못했던 서인영과 오랜만에 마주 앉아 솔직한 대화를 나눈다.이날 서인영은 달라진 결혼 준비 과정을 전한다. 과거 꽃장식에만 1억 원을 썼던 첫 결혼식과 달리, 이번에는 교회에서 스몰웨딩을 준비 중이라고 밝힌다.한 달 쇼핑비로 1억 원을 쓰고 구두만 800켤레를 모았던 '신상녀' 시절과 사뭇 달라진 일상도 공개된다. 서인영은 "나는 이제 옷이 필요 없다. 속세를 다 버려야 한다"며 린에게 고가의 의상들을 아낌없이 선물한다. 서인영의 스타일링으로 머리부터 발끝까지 변신한 린이 즉석 패션쇼를 펼치자, 스튜디오에서 이를 지켜보던 린의 어머니는 "저걸 어떻게 입냐"며 놀라움을 감추지 못한다.서인영은 6살 연상의 예비 신랑에게 첫눈에 반해 재혼을 결심한 계기도 털어놓는다. 초혼인 예비 신랑에게 늘 미안한 마음을 갖고 있었다는 서인영의 고백에 같은 경험이 있는 린 역시 깊이 공감한다. 이어 서인영은 예비 신랑이 "네가 이혼을 해본 게 오히려 고맙다", "서로의 감사함을 알 수 있지 않냐"라고 건넨 다정한 말에 감동했던 사연을 최초로 밝힌다.다툴 때마다 져주는 예비 신랑의 모습에 결혼을 확신하게 됐다는 서인영은 남자에게 먼저 사과하지 못하는 자신의 성격을 고민으로 꺼내 놓는다. 이에 린은 예비 신부를 위한 특급 솔루션을 제시하지만, 평소 다투는 모습을 재연하는 서인영의 거친 말투와 매서운 눈빛에 진땀을 흘렸다는 후문이다.한편, 린은 가수 이수와 2014년 결혼했지만, 결혼 11년 만인 지난해 이혼 소식을 알렸다. 슬하에 자녀는 없었다. 서인영은 2023년 2월 비연예인 사업가와 결혼했지만, 2024년 11월 합의 이혼헸다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr