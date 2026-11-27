미성숙 부부의 사연이 공개됐다./사진제공=JTBC

미성숙 부부의 사연이 공개됐다./사진제공=JTBC

미성숙 부부의 충격적인 사연이 이어졌다.지난 26일 방송된 JTBC '이혼숙려캠프' 110회에서는 26기 '미성숙 부부'의 남은 가사조사와 심층 상담이 진행됐다.이날 방송에서는 '미성숙 부부' 아내의 외도 문제가 본격적으로 다뤄졌다. 남편과 다툰 뒤 바람을 쐬러 나간 아내는 갑자기 간병인 아르바이트를 하겠다고 했고, 이후 연락 태도에도 변화가 생겼다. 이에 남편이 연락을 시도하자 아내는 다른 남성과 동거 중이라며 외도 사실을 털어놨다. 심지어 이때는 혼인신고를 한 지 불과 3개월밖에 지나지 않았으며, 아내는 "네가 날 외롭게 해서 그런 거야"라며 외도의 책임을 남편에게 돌려 충격을 안겼다. 또 해당 남성과 신체적 관계까지 맺었고, 집에 돌아온 뒤에도 먼저 연락을 시도했다는 사실이 알려졌다.아내 측 가사조사에서는 이혼 의사가 0%라고 밝혔던 남편의 반전 일상이 공개됐다. 아내의 과소비 성향에 불만을 품었던 남편은 정작 월세를 수차례 밀리면서도 자신의 오토바이에는 아낌없이 돈을 썼다. 현재 네 번째 오토바이를 타고 있으며, 개조 비용만 700만 원이 넘는다는 사실에 출연진은 물론 아내마저 놀라움을 감추지 못했다. 이를 지켜본 '캐나다 부부' 남편은 "내 동생이었으면 뒤통수부터 때렸다"며 답답한 심경을 표했다.남편의 결혼 전 과거도 도마 위에 올랐다. 남편은 아내가 함께한 술자리에서 아내의 친구에게 외모를 칭찬하는가 하면, "내 스타일이다, 나랑 사귀자"며 고백하고 뽀뽀까지 했다는 것. 당시 상황을 묻는 제작진의 질문에 남편은 "둘 다 갖고 싶었는데, 안 돼서 답답했다"고 답해 충격을 안겼다.남편의 폭력적인 언행도 이어졌다. 잦은 다툼에도 침착하게 대화를 요청한 아내에게 남편은 또다시 폭언과 협박을 이어갔고, 결국 아내는 눈물을 흘리며 "모든 것을 포기하고 싶다"고 말한 뒤 베란다로 향하는 돌발 행동을 보여 제작진이 긴급 출동하는 상황까지 벌어졌다. 이를 지켜본 서장훈은 "이건 사랑이 아니다", "본인들의 인생을 돌아보길 바란다"며 부부에게 진심 어린 조언을 건넸다.이어진 심층 상담에서는 남편이 품고 있던 분노의 뿌리를 들여다봤다. 이호선 상담가는 남편에게 과거의 경험을 물었고, 남편은 학창 시절 겪었던 학교 폭력의 기억을 털어놨다. 태어나서 한 번도 어머니를 본 적이 없다며 "엄마를 꼭 한번 만나보고 싶다"며 눈물을 보였다. 자신의 잘못을 인정하고 변화하려는 의지를 거듭 보인 남편에게 이호선 상담가는 "변화에 대한 의지를 보여줘서 고맙다", "꼭 내 아들 같다"며 따뜻한 마음을 전해 앞으로의 변화를 기대하게 했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr