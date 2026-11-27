밥 아이거가 불륜설에 휩싸였다. / 사진=밥 아이거 SNS

월트디즈니의 전성기를 이끈 밥 아이거(75) 전 최고경영자(CEO)가 사내 불륜 의혹에 휩싸였다. 상대 여성이 임신중절 수술까지 받았다는 주장까지 나오면서 논란이 커지고 있다.26일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)와 할리우드리포터 등 외신에 따르면 디즈니를 취재해 온 월스트리트저널(WSJ) 기자 로비 웨일런은 다음 달 1일 아이거의 경영 이력과 사생활을 다룬 비공식 전기 '하우스 오브 마우스'를 출간한다.해당 책에는 아이거가 디즈니 CEO에 오르기 전인 1990년대 초 ABC 엔터테인먼트를 이끌면서 사내 마케팅 부서 여성 직원과 혼외관계를 맺었다는 내용이 담겼다. 당시 아이거는 1977년 결혼한 첫 번째 아내 수전 아이거와 혼인 관계를 유지하고 있었다.웨일런은 두 사람이 합의하에 관계를 맺었으며 해당 여성이 이후 임신해 중절 수술을 받았다고 주장했다. 특히 당시 아이거가 해당 직원보다 훨씬 높은 직급에 있었다는 점을 강조했다.웨일런이 이 일화를 공개한 배경에는 아이거의 과거 미투 운동 지지 발언이 있었다. 아이거는 2010년대 직장 내 성폭력과 성희롱 피해를 고발하는 미투 운동을 공개적으로 지지해 왔다. 웨일런은 아이거가 사회적으로 내세웠던 원칙과 과거 사생활 사이의 괴리를 보여주기 위해 해당 내용을 책에 담았다고 설명했다.논란이 커지자 아이거 측은 출간을 앞둔 책에 허위 사실과 명예훼손 소지가 있는 내용이 포함돼 있다며 우려를 표했다.한편 아이거는 2005년 디즈니 CEO에 취임한 뒤 픽사와 마블, 루카스필름 등을 인수하며 기업의 외형을 키운 인물이다. 2020년 퇴임했다가 2022년 경영 일선에 복귀했으며 올해까지 디즈니를 이끌었다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr