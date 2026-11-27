블랙핑크 지수가 '비서진'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

블랙핑크 지수가 '비서진'에 출연한다. / 사진제공=SBS

그룹 블랙핑크 지수가 '비서진'에 출연해 이서진과 김광규에게 고공 액티비티를 제안한다. 두 사람은 높은 곳에서도 거침없이 움직이는 지수와 달리 활동 내내 어려움을 겪는다.27일 방송되는 SBS 예능 '무엇이든 해줄지니 - 비서진'(이하 '비서진')에서는 블랙핑크 지수의 하루를 함께하는 이서진과 김광규의 모습이 그려진다.앞서 섭외하고 싶은 스타 1순위로 블랙핑크를 꼽았던 김광규는 지수의 등장에 기뻐한다. 그러나 지수가 스트레스를 풀기 위해 고공 액티비티를 즐긴다고 밝히며 두 사람에게 동참을 요청하자 상황이 달라진다.육군 중사 출신인 김광규는 "도하!"를 외치며 자신감을 보인다. 하지만 높은 곳에 설치된 공중 다리를 두려움 없이 건너는 지수를 보고는 "그냥 군대를 가라"라고 말한다. 이서진 역시 "중간에 뛰어내리고 싶어"라며 힘들어하는 모습을 보인다.이서진과 김광규가 지수 앞에서 서로의 멱살을 잡는 상황도 벌어진다. 두 사람의 모습을 지켜보던 지수는 "앞으로 볼 일 없잖아요"라고 말해 웃음을 자아낸다.지수는 매운 음식을 즐겨 먹는다고 밝히기도 한다. 평소 불닭 라면에 불닭 소스를 추가해 먹는다는 그는 꽃게무침을 주문하면서 "빨갛지 않으면 입을 열지 않겠다"라며 가장 매운 단계로 만들어 달라고 요청한다.방송에서는 이서진이 눈물을 보이는 모습도 공개된다. 지수와 하루를 보내던 이서진은 "지수야, 왜 헤어지자고 하는 거야"라고 말한다. 평소 감정 표현을 잘 하지 않던 이서진이 눈물을 흘린 이유에 관심이 쏠린다.'비서진'은 27일 밤 11시 10분 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr