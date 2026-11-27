박서진이 5억 장구를 연주한다./사진=텐아시아DB

박서진이 5억 장구를 연주한다./사진제공=KBS

가수 박서진이 국제 페스티벌 무대를 앞두고 '100% 수작업' 통장구 제작에 도전한다.오는 28일 오후 10시 35분 방송되는 KBS2 예능 '살림하는 남자들 시즌2'(이하 '살림남') 484회에서는 박서진이 여동생 박효정과 함께 전북 무형문화재 제12호 악기장 서인석 명장을 찾아가는 모습이 그려진다.이날 박서진은 박효정에게 '국가대표가 됐다'고 알리며 아시아 태평양 방송연맹(ABU)이 매년 개최하는 'ABU 송 페스티벌'에 트로트 가수 최초로 한국 대표로 참가하게 된 소식을 전한다. 아시아와 태평양 지역 66개국 225개 방송·미디어 기관이 참여하는 이 축제에는 그동안 동방신기, 씨엔블루, 트와이스 등 K팝 가수들이 무대에 올랐다. 올해 개최지인 스리랑카행을 앞둔 박서진은 해외 경험을 부러워하는 박효정에게 '네 티켓도 끊어놨다'며 동생의 비행기 표까지 챙기는 면모를 보인다.이어 두 사람은 전통시장에 자리한 서인석 명장의 매장을 방문한다. 이곳에서 서인석 명장은 국가가 정한 가격만 5억 원대에 달하는 고려시대 청자 장구를 선보인다. 박효정의 부탁으로 명장의 허락을 받은 박서진은 조심스럽게 즉석 연주에 나서 5억 원대 장구의 소리를 들려준다.박서진은 페스티벌 무대에서 사용할 자신만의 장구를 직접 만들기 위해 본격적인 제작에도 나선다. 60년 된 오동나무를 손으로 톱질하고 도끼질과 속 파기, 대패질까지 거치는 100% 수작업 과정이다. 온화하던 서인석 명장은 박서진 남매가 웃으며 장난기를 보이자 '힘들면 지금 당장 떠나셔도 된다. 지금 장난하는 거냐'고 호통을 치며 엄격하게 지도해 긴장감을 높인다.'살림남' 484회는 오는 28일 오후 10시 35분 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr