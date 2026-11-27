배우 김재원이 트와이스 나연의 'BOY' 뮤비에 출연했다. / 사진=트와이스 나연 - ‘BOY’ M/V

배우 김재원이 그룹 트와이스 나연과 로맨스 호흡을 맞췄다.김재원은 지난 26일 공개된 나연의 새 싱글 'NA-sty'(나스티) 수록곡 'BOY'(보이) 뮤직비디오에 출연했다.뮤직비디오 속 김재원은 나연의 일상에 등장해 현실과 상상을 오가는 이야기를 그렸다. 두 사람은 풋풋한 연기 호흡으로 곡의 로맨틱한 분위기를 살렸다.앞서 김재원은 티빙 오리지널 '유미의 세포들 시즌3'에서 신순록 역을 맡아 많은 사랑을 받았다. 올해 넷플릭스 시리즈 '레이디 두아'와 영화 '최종면접' 등에도 출연하며 활동 영역을 넓혔다. 제5회 청룡시리즈어워즈에서는 드라마 부문 신인남우상을 거머쥐었다.김재원이 출연한 나연의 'BOY' 뮤직비디오는 JYP엔터테인먼트 공식 유튜브 채널에서 확인할 수 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr