이은형·강재준 부부의 아들 현조 군이 말이 확 트인 모습을 보여줬다. / 사진='기유TV'

이은형·강재준 부부의 아들 현조 군이 말이 확 트인 모습을 보여줬다. / 사진='기유TV'

코미디언 이은형·강재준 부부의 아들 현조 군이 말이 확 트인 모습을 보여줬다.지난 26일 이은형, 강재준의 유튜브 채널 '기유TV'에는 '현조가 말이 이렇게 늘었어요'라는 제목의 영상이 게재됐다. 이은형이 아들 현조 군과 함께 동화책을 읽으며 다정하게 대화를 나누는 일상이 담겼다. 영상은 화면 없이 자막과 음성으로만 구성됐다.이은형은 동화책을 읽던 중 "바닷속에는 누가 있을까? 엄마가 얘기해볼게"라며 대화를 자연스럽게 유도했다. 이에 현조 군은 신이 난 듯 "고래도 있고 배도 있고"라고 또박또박 답했다.바닷속 생물 이야기가 이어지자 현조 군은 자신이 과거 겪었던 경험까지 능숙하게 표현해 눈길을 끌었다. 현조 군은 "현조가 새우 먹었지. 그래서 배 아야"라며 문장으로 자신의 생각을 전달했다.몰라보게 유창해진 현조 군의 표현력은 보는 이들에게 깊은 뭉클함을 안겼다. 앞서 지난 3월 이은형, 강재준 부부는 방송과 유튜브를 통해 아들의 언어 발달 지연에 대한 솔직한 고백과 함께 고민을 털어놓은 바 있다.당시 강재준은 "저희 현조가 말이 좀 느린 거 아니냐는 얘기가 많아서 걱정되는 부분도 있고 현조 개월 수에 비해서 발달 과정이 어떤가도 너무 궁금하다"라고 육아 고민을 고백했다. 이은형 역시 "우리를 잘 안 보는 느낌 때문에 걱정이 됐다. 호명이나 이런 건 너무 좋은데"라며 걱정으로 눈시울을 붉혔다. 당시 육아 전문가는 "사람보다 새롭고 내가 관심 있어 하는 것에 관심이 더 많은 아이"라고 진단하며 부부를 다독였다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr