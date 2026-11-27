가수 서인영이 재혼을 앞두고 금전적인 고충을 털어놨다. / 사진=텐아시아 DB

지난 26일 방송된 E채널 예능 '서인영의 유행꼰대'에는 가수 브라이언이 출연해 서인영, 미미미누와 살림 트렌드를 주제로 이야기를 나눴다. / 사진 = E채널

가수 서인영이 재혼을 앞두고 금전적인 고충을 털어놨다.지난 26일 방송된 E채널 예능 '서인영의 유행꼰대'에는 가수 브라이언이 출연해 서인영, 미미미누와 살림 트렌드를 주제로 이야기를 나눴다.이날 서인영은 스타들의 고가 가구를 살펴보던 중 "나는 이혼할 때 딱 하나 들고 나온 게 있어. 조명"이라고 밝혔다. 해당 조명은 원형 장식 하나의 가격만 500만원에 달한다고. 신혼집을 마련한 뒤 금전적 여유가 없어진 서인영은 "그 조명도 팔까 생각 중이야"라고 털어놨다. 이어 "아까워서 켜지도 못했다"며 자신에게 어울리지 않는 물건이라고 설명했다.장원영과 지드래곤의 가구 가격도 화두에 올랐다. 장원영의 집에 놓인 소파 가격이 약 2억원으로 추정된다는 설명에 브라이언은 "집값이잖아"라며 놀랐다. 이어 "2억 원이면 기능이 있어야 돼. 눕자마자 마사지해 주든가, AI로 나랑 대화를 하든가"라고 말했다. 지드래곤의 소파 경매가가 12억원 이상에 달하는 것으로 소개되자 브라이언은 자리에서 벌떡 일어났고 서인영은 "그사세야"라고 반응했다.서인영과 브라이언은 결혼식을 두고도 거침없는 입담을 뽐냈다. 서인영은 8년 만에 재결합한 플라이 투 더 스카이의 콘서트 일정을 듣던 중 "그럼 12월 26일 내 결혼식에 못 와?"라고 물었다.브라이언은 서인영의 결혼식 날짜를 몰랐다며 당초 창원에서 시간을 보낼 계획이었다고 밝혔다. 이에 서인영이 "동생 결혼이 중요해? 술이 중요해?"라고 따지자 브라이언은 "이번이 마지막 결혼식이야?"라고 받아쳐 웃음을 자아냈다.두 사람은 달라진 소비 습관과 살림 방식에 대해서도 이야기를 나눴다. 브라이언은 집에 있는 개인 수영장의 수질을 매일 직접 확인하고 수영장 전용 로봇청소기를 사용한다고 밝혔다.서인영은 225평 규모의 옷장을 갖춘 킴 카다시안의 모습을 보며 과거에는 같은 옷을 반복해서 입지 못했다고 회상했다. 그는 "이제는 편하게 입는 게 최고야. 비우기 시작했어"라며 달라진 가치관을 드러냈다. 이웃끼리 음식과 물건을 나누는 소비 방식에도 "남양주 집에서 하고 싶다"며 관심을 보였다.서인영은 예비 남편이 자신의 프로그램을 즐겨 본다는 사실도 공개했다. 브라이언이 "게스트로 부르지. 얼굴 궁금해"라고 말하자 서인영은 "너무 재밌다는 거야. 원래 궁금이 왕자님이셔"라며 애정을 드러냈다.한편 서인영은 오는 12월 26일 6세 연상의 콘텐츠 크리에이티브 기업 엔피(NP) 최지훈 공동대표와 재혼한다. 두 사람은 지인의 소개로 만나 연인으로 발전했으며, 최근 남양주에 신혼집을 마련했다. 서인영은 2023년 비연예인 사업가와 결혼했으나 이듬해 협의 이혼했다.'서인영의 유행꼰대'는 다음 달 3일부터 방송 시간대를 변경해 매주 목요일 오전 10시 시청자들과 만난다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr