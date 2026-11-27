텐아시아 DB

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배우 장다아가 청룡영화상 레드카펫에서 다소 성숙한 스타일링을 선보였다. 올해 한국 나이로 26세인 만큼 특유의 싱그러운 매력을 살리지 못한 스타일링이 아쉬움을 남겼다.장다아는 지난 25일 서울 여의도 KBS홀에서 열린 제47회 청룡영화상 레드카펫 행사에 참석했다.이날 장다아는 은은한 광택이 감도는 화이트 계열의 오프숄더 드레스를 선택했다. 상체를 감싸는 촘촘한 셔링 디테일과 길게 늘어진 새틴 소재의 스커트, 깊게 들어간 슬릿으로 우아한 분위기를 연출했다.다만 드레스부터 헤어스타일, 액세서리까지 전체적으로 성숙한 요소가 집중되면서 장다아의 나이보다 한층 중후한 인상을 줬다. 특히 어깨를 감싸는 드레이핑과 허리 부분에 과도하게 들어간 주름은 세련된 느낌보다는 다소 올드한 분위기를 자아냈다.헤어스타일 역시 아쉬웠다. 머리를 뒤로 단정하게 올린 업스타일에 클래식한 디자인의 목걸이를 매치하면서 젊은 여배우의 레드카펫 패션보다는 중년 여성의 연회복에 가까운 분위기가 완성됐다.각각의 스타일링 요소만 놓고 보면 우아함을 강조하기에 충분했지만, 여러 요소가 한꺼번에 더해지면서 오히려 장다아 특유의 청초하고 생기 넘치는 매력이 희석됐다.2001년생인 장다아는 청순하면서도 세련된 이미지가 강점인 배우다. 복잡한 디테일을 덜어낸 간결한 실루엣의 드레스나 자연스러운 헤어스타일을 선택했다면 본연의 매력을 더욱 극대화할 수 있었을 터다.고급스럽고 우아한 분위기를 연출하려는 의도는 엿보였으나, 20대 중반의 싱그러운 매력을 살리기에는 지나치게 성숙한 스타일링이었다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr