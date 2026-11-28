신민아가 '재혼 황후'에서 황후 나비에 역으로 많은 사랑을 받았다. / 사진=텐아시아DB

배우 신민아가 시리즈 '재혼 황후'를 마무리한 소회와 함께 작품을 향한 남편 김우빈의 팬심을 전했다.지난 27일 서울 삼청동의 한 카페에서 디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼 황후'를 마친 배우 신민아를 만났다.동명의 웹툰·웹소설이 원작인 '재혼 황후'는 동대제국 황제 소비에슈(주지훈 분)가 도망 노예 출신 라스타(이세영 분)에게 빠져 황후 나비에(신민아 분)에게 이혼을 통보하면서 벌어지는 일을 그린다. 신민아는 극 중 동대제국의 황후 나비에 역을 맡아 열연했다. 나비에는 이혼을 받아들이고 서왕국 왕자 하인리(이종석 분)와의 재혼 승인을 요구한다.작품을 마친 신민아는 "긴 여정이 끝난 느낌"이라고 운을 뗐다. 서양풍 로맨스 판타지라는 방영 전의 우려를 깨고 국내외에서 뜨거운 화제를 모은 것에 대해서는 감사함을 표했다. 신민아는 "로맨스 판타지(로판)라는 새로운 장르에 대한 우려는 예상하기도 했다. 사실 걱정 반 기대 반이었다"고 털어놨다. 그러면서 "해외 시청자들을 비롯해 많은 분이 좋아해 주셔서 기분이 좋았다. 당연히 외적으로 낯설 수 있는 부분이 있지만 드라마의 기본적인 이야기 자체에 집중해 주셔서 감사하면서도 신기한 경험이었다"고 밝혔다.익숙한 사극풍의 서사와 이국적인 판타지 배경이 결합한 점이 '재혼 황후'만의 인기 비결로 꼽았다. 신민아는 "낯선 세계관 안에 사극에서 봤던 익숙한 구조가 녹아 있는 게 묘미라고 생각했다"고 말했다. 이어 "황후 나비에를 연기하는 입장에선 '고구마'를 받아내야 하는 답답함이 있었지만, 그래야 이야기가 더 흥미로워진다는 걸 알았다"며 "판타지와 로판, 막장스러움과 익숙한 로맨스가 잘 어우러진다면 익숙한 듯 낯선 새로운 장르가 되겠다고 생각했다"고 설명했다.신민아도 처음 대본을 접했을 때는 이 설정들과 대사들이 낯설기도 했다. 드라마 대본으로 이 작품을 처음 접했다는 신민아는 "내 대본이라는 걸 잠시 잊고 '반말하지 마, 소비에슈' 같은 대사가 웃기기도 했다. 어색하지 않을까 싶었는데, 막상 촬영하면서는 생각보다 괜찮았다"고 회상했다.로판 실사화 작품의 첫 주자로 나서는 부담감도 있었다. 신민아는 "로판의 인기와 제작 흐름을 알고 있었기에 우리가 스타트를 잘 끊어야겠다는 생각과 걱정이 많았다"고 털어놓았다. 이어 "우리가 그 세계에 이미 들어갔다고 생각하려 했고, 어색함에 대한 우려보다는 캐릭터로 어떻게 설득시키고 이야기를 나아가게 할지에 중점을 뒀다"고 강조했다.남편인 배우 김우빈의 반응을 묻자 신민아는 미소를 지으며 "이 말을 하면 이 얘기만 나갈 것 같다"고 너스레를 떨었다. 이어 "'재혼 황후'에 깊이 빠져 있는 인물 중 한 명이다. 완전 팬"이라고 밝혔다. 그러면서 "저를 '나비에'라고 부른다"며 웃음을 터트렸다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr