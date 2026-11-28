배우 김유정이 시대극에서 또 한 번 흥행 경쟁력을 입증했다. / 사진=MBC 방송 화면 캡처, tvN 제공

배우 김유정이 '100일의 거짓말'의 주연으로 활약하고 있다. / 사진제공=tvN

배우 김유정이 공식 행사에 참석했다. / 사진=텐아시아DB

배우 김유정이 시대극에서 또 한 번 흥행 경쟁력을 입증했다. 아역 시절 '해를 품은 달'을 통해 대중적 인지도를 키운 그는 '구르미 그린 달빛'과 '홍천기'에 이어 '100일의 거짓말'까지 흥행 반열에 올려놓았다. 다양한 장르를 소화해 온 김유정의 필모그래피에서 시대극은 유독 두드러진 성과를 보인다.최근 굿데이터코퍼레이션 펀덱스(FUNdex)가 발표한 11월 3주 차 TV-OTT 통합 드라마 출연자 화제성 조사에서 김유정은 2주 연속 1위를 차지했다. '100일의 거짓말' 역시 작품 화제성 부문에서 2주 연속 정상에 올랐다. 닐슨코리아에 따르면 지난 22일 방송된 14회는 전국 유료 가구 기준 평균 11.7%의 시청률을 기록했다. 첫 회 5.3%의 두 배를 웃도는 수치다.'100일의 거짓말'은 tvN 개국 20주년 특별기획으로 제작된 16부작 드라마다. 1932년 일제강점기를 배경으로 밀정이 된 경성의 소매치기와 조선총독부 엘리트 통역관의 이야기를 그린다. '이상한 변호사 우영우', '낭만닥터 김사부' 시리즈의 유인식 감독과 '브람스를 좋아하세요?'의 류보리 작가가 의기투합했다.시대적 아픔과 로맨스를 결합한 소재, 제작진의 이력에 김유정의 시대극 복귀까지 더해지며 방송 전부터 관심을 끌었다. 김유정은 극 중 소매치기 출신 밀정 이가경 역을 맡아 능청스러운 면모부터 정체가 발각될 위기에 놓인 긴박함, 가족을 둘러싼 비밀을 마주한 슬픔까지 다양한 감정을 소화하고 있다.김유정의 시대극 흥행 이력은 아역 시절로 거슬러 올라간다. '일지매', '동이' 등에 출연하며 사극 연기 경험을 쌓은 그는 2012년 '해를 품은 달'에서 한가인의 아역을 맡아 대중적 존재감을 각인했다. 이후 2016년 박보검과 호흡을 맞춘 '구르미 그린 달빛'이 최고 시청률 23.3%를 기록하면서 주연 배우로서 흥행력을 입증했다. 2021년에는 '홍천기'의 타이틀롤을 맡아 시대극 흥행 계보를 이어갔다.현대극에서도 성과를 냈지만, 시청률 면에서는 시대극에서의 강점이 상대적으로 두드러졌다. '일단 뜨겁게 청소하라!!'는 최고 시청률 3.6%에 그쳤고 '편의점 샛별이'는 9.5%로 종영했다. 방송사와 편성 환경에 차이가 있어 단순 비교는 어렵지만, 김유정이 시대극에서 꾸준히 흥행작을 배출해 온 것은 분명하다.김유정에게 시대극은 오랜 연기 경험을 활용할 수 있는 장르다. 어린 시절부터 사극에 출연하며 현대극과 다른 발성과 말투를 익혀왔다. 밝고 생동감 있는 모습부터 절박함과 슬픔을 오가는 연기는 극적인 갈등을 다루는 시대극의 특성과도 맞닿아 있다. 아역 시절부터 사극을 통해 얼굴을 알린 만큼 중장년층에게도 친숙하다는 점은 시청자층을 확보하는 데 유리한 요소다.시대극에 여러 차례 출연하면서도 비슷한 캐릭터를 답습하지 않았다는 점도 눈여겨볼 만하다. '구르미 그린 달빛'의 남장 내관, '홍천기'의 천재 화공에 이어 이번에는 경성의 소매치기 출신 밀정으로 변신했다. 자신이 강점을 지닌 장르에서도 인물의 성격과 시대적 배경을 달리하며 연기 영역을 넓히고 있다.시대극뿐 아니라 현대극에서도 새로운 캐릭터에 도전하고 있다. 지난해 티빙 오리지널 시리즈 '친애하는 X'에서는 성공을 위해 타인을 이용하는 백아진 역을 맡아 기존 아역 이미지에서 벗어났다. 작품은 공개 기간 6주 연속 티빙 오리지널 시리즈 신규 유료 가입자 기여도 1위를 기록했다. 악역 변신으로 새로운 가능성을 보여준 김유정은 올해 시대극으로 돌아와 또다시 흥행 성과를 냈다.'친애하는 X'부터 '100일의 거짓말'까지 2년 연속 주연작에서 성과를 거둔 김유정은 아역 시절 확보한 인지도를 주연 배우로서의 경쟁력으로 연결하고 있다. 시대극에서 강점을 발휘하면서도 새로운 캐릭터에 꾸준히 도전하며 동세대 아역 출신 배우 가운데 입지를 다지고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr