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사진 제공 : 티빙(TVING)

그룹 세븐틴 승관이 '대탈출 : 도시괴담'에 새롭게 합류해 혹독한 탈출 신고식을 치른다.오는 12월 2일 첫 공개되는 티빙 오리지널 '대탈출 : 도시괴담'은 기묘한 도시괴담에 갇힌 탈출러들이 각종 미션을 수행하며 탈출에 도전하는 프로그램이다. 이번 시즌 막내로 합류한 승관의 모습이 담긴 스틸이 공개돼 기대감을 높이고 있다.공개된 스틸 속 승관은 휴대전화를 손에 쥔 채 사뭇 진지한 표정을 짓고 있다. 작은 단서 하나까지 놓치지 않으려는 듯 집중력을 발휘하는 모습에서 새로운 추리 강자의 탄생을 기대케 한다.반면 극한의 공포에 휩싸인 모습도 포착됐다. 승관은 누군가를 향해 두 손을 모아 애원하는가 하면 바닥에 주저앉아 눈물까지 터뜨렸다. 평소 유쾌한 입담과 넘치는 에너지로 사랑받아 온 승관이 어떤 상황에 놓인 것인지 궁금증을 자아낸다.헝클어진 머리와 초점을 잃은 눈빛, 핼쑥해진 얼굴도 눈길을 끈다. 고된 탈출 과정에 지친 듯한 승관의 모습은 한층 강렬해진 이번 시즌의 난도를 짐작하게 한다.제작진은 “승관 씨는 다채로운 표정을 가진 멤버”라며 “리액션도 정말 좋은데 가수라서 그런지 놀라거나 울 때도 남다른 발성과 감미로운 목소리가 나오더라. 형들과의 케미스트리도 좋으니 많은 기대 부탁드린다”라고 전했다.특유의 예능감과 추리력을 앞세운 승관이 기존 탈출러들과 어떤 시너지를 만들어낼지 관심이 쏠린다.'대탈출 : 도시괴담'은 오는 12월 2일 오후 6시 티빙에서 첫 공개된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr