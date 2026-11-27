배우 변우석이 독립영화를 향한 애정을 전하며 단편영화 제작 지원을 이어가겠다는 뜻을 밝혔다. / 사진=텐아시아DB

배우 변우석이 독립영화를 향한 애정을 전하며 단편영화 제작 지원을 이어가겠다는 뜻을 밝혔다. / 사진=서울독립영화제

배우 변우석이 독립영화를 향한 애정을 전하며 단편영화 제작 지원을 이어가겠다는 뜻을 밝혔다.지난 25일 CGV압구정에서 제52회 서울독립영화제(서울독립영화제2026) 개막식이 열렸다. 이날 현장에는 지난해부터 단편영화 제작지원 프로젝트에 참여해 온 변우석이 참석했다.올해 서울독립영화제의 개막작은 박정빈 감독의 '그녀는 항상', 허지윤 감독의 '디이디임바알', 이주용 감독의 '노웨어' 등 세 편의 단편영화다. 모두 지난해 변우석의 후원으로 시작된 단편영화 제작지원 프로젝트 'SIFF X 변우석: Shorts on 2025'의 최종 선정작이다.변우석이 직접 제안한 '사랑'을 주제로 총 483편의 작품이 공모에 참여했다. 그는 일부 심사에도 참여하며 작품 선정 과정에 힘을 보탰다. 지난해 제51회 서울독립영화제 개막식에서 제작지원 시상 및 약정서 전달식을 진행한 데 이어 올해는 완성된 세 작품을 개막작으로 최초 공개했다.변우석은 "독립영화에 조금이라도 힘을 보태고자 시작하게 되었는데, 사실 제가 조금 더 도움을 받은 것 같다"며 제작지원 프로젝트에 참여한 소감을 전했다. 그는 현재 촬영 중인 작품에서 '노웨어'에 출연한 배우로부터 제작지원에 대한 감사 인사를 받았던 일화도 소개했다. 변우석은 이번 프로젝트가 배우로서 앞으로 어떤 방향으로 나아가야 할지 생각하는 계기가 됐다고 설명했다. 이어 서울독립영화제의 올해 슬로건인 '디깅(DIGGING)'과 관련해 "지금, 이 순간이 저한테는 또 다른 시작인 것 같다"고 말했다. 같은 주제로 출발했지만 각 감독의 개성이 담긴 세 편의 개막작에 대한 감상도 나누며 독립영화를 향한 지속적인 관심과 애정을 당부했다.김동현 서울독립영화제 집행위원장은 변우석이 단편영화 제작 지원을 지속하고 싶다는 의사를 전해왔다고 밝혔다. 이에 새로운 제작지원 프로젝트 'SIFF X 변우석: Shorts on 2027'의 추진 소식을 알렸다. 구체적인 계획은 영화제 이후 마련할 예정이다.지난 25일 개막한 제52회 서울독립영화제는 열흘간 진행된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr