방송인 강호동의 아들이 해저드에 빠지고도 높은 순위를 기록했다. / 사진=유튜브 채널 '샛별지원단'

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방송인 강호동의 아들 강시후(베네뎀에듀고 2) 군이 전국 규모 학생 골프대회에서 준우승을 거머쥐었다.강시후 군은 26일 전북 군산컨트리클럽 부안·남원 코스(파72)에서 막을 내린 '제6회 2026년도 전국중·고등학생골프대회' 남자고등부 본선 최종 라운드에서 1언더파(71타)를 기록했다.본선 첫날 2오버파(74타)로 공동 16위에 그치며 중위권에 머물렀던 그는 마지막 날 안정적인 샷 감각으로 타수를 줄이며 순위를 끌어올렸고, 최종 합계 1오버파(145타)로 경기를 마무리했다.총 69명이 출전한 남자고등부 개인전에서 강시후 군이 작성한 스코어는 부문 2위(준우승)에 해당한다. 중등부를 포함한 남자부 전체 순위에서도 3위에 해당하는 성적이다.남자부 정상은 합계 3언더파를 기록한 김서윤(경주화랑고 2)이 차지했다. 정재이(정수중 3)는 2언더파로 전체 2위에 오르며 남자중등부 1위에 이름을 올렸다.강시후 군은 초등학생 때부터 비거리가 230~240m 정도를 기록하고 있는 것으로 알려졌다.지난달 이승기는 강호동 아들에 대해 언급한 바 있다. 그는 "얼마 전에 시후가 골프로 기사가 났는데 키가 188cm라고 한다. 나보다 더 크다"고 말했다. 이수근은 "신발을 300mm 신는다"며 거들었다. 이승기는 "호동이 형 유전자를 다 가진 것 같다"고 감탄하기도 했다.한편 강호동은 2006년 비연예인과 결혼해 슬하에 아들 시후 군을 두고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr