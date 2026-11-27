배우 김광규가 28년 만에 서울에 내 집을 마련했다./ 사진=텐아시아DB

김광규와 임원희가 '놀면 뭐하니?'에 출연한다. / 사진제공=MBC

배우 김광규가 28년 만에 서울 연희동에 자가 아파트를 마련한 가운데 이웃사촌이 된 임원희와 동네 투어에 나선다.오는 28일 방송되는 MBC 예능 '놀면 뭐하니?'에서는 김광규와 임원희가 유재석, 하하, 허경환, 주우재와 함께 연희동 곳곳을 둘러보는 모습이 그려진다.앞서 김광규는 '놀면 뭐하니?'를 통해 28년 만에 서울 연희동에 자가 아파트를 마련했다는 소식을 전해 화제를 모았다. 특히 2014년부터 연희동에 거주해 온 임원희는 김광규의 이사를 반겼다.이날 임원희는 "광규 형 이사 오고 나서 제일 먼저 모시고 가고 싶었던 곳이 있다"며 연희동 투어를 시작한다. 그는 "아끼는 곳이라 알려지면 안 되는데"라며 자신의 단골 가게들을 소개한다.임원희는 새롭게 연희동 주민이 된 김광규에게 "연희동의 품격을 지켜주세요. 연희동 주민답게 행동하세요"라며 당부의 말을 건넨다. 급기야 "동네 개들마저 매너가 있다"며 남다른 동네 자부심을 보인다. 이를 들은 유재석은 "말도 안 돼! 거짓말"이라며 황당해한다.한편 '놀면 뭐하니?'는 굿데이터코퍼레이션 펀덱스가 발표한 11월 3주 차 TV 화제성 조사에서 4주 연속 토요일 비드라마 부문 1위를 차지했다. TV·OTT 통합 비드라마 부문에서는 3위에 올랐다.'놀면 뭐하니?'는 28일 오후 6시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr