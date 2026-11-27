누적 수강생 1000만명을 보유한 수학 강사 정승제가 자신의 교육 방식을 의심하는 재수생에게 분노했다. / 사진제공 = 채널A ‘티처스3 : 재수전쟁’

누적 수강생 1000만명을 보유한 수학 강사 정승제가 자신의 교육 방식을 의심하는 재수생에게 분노했다. / 사진제공 = 채널A ‘티처스3 : 재수전쟁’

누적 수강생 1000만명을 보유한 수학 강사 정승제가 자신의 교육 방식을 의심하는 재수생에게 분노했다. 결국 프로그램 중단까지 언급하며 자리를 박차고 나갔다.지난 26일 방송된 채널A '티처스3 : 재수전쟁'(이하 '티처스3')에서는 재수생 9인의 6월 모의고사 성적이 공개됐다. 지난해 수능 성적 대비 점수 상승 폭을 기준으로 순위를 매긴 가운데 장영란은 "다 열심히 했는데 다 1위 하는 게 좋겠다는 생각이 들어요"라고 말했다. 정승제는 "어차피 인생은 서바이벌이에요"라며 냉정한 반응을 보였다.이날 수학반의 '샤대 언니 때려잡기'는 111점(4등급)에서 121점(3등급)으로 성적을 올리며 7위에 이름을 올렸다. 그러나 성적이 오르기까지 정승제와의 갈등도 있었다.6월 모의고사를 2주 앞두고 정승제는 '샤대 언니 때려잡기'와 '국어만 1등급'을 따로 불러 중간평가를 진행했다. 두 사람이 중학교 도형의 기본 개념조차 제대로 숙지하지 못한 사실을 확인한 정승제는 "6모는 신경 쓰지 마. 그 전에 중학 과정부터 다 끝내"라고 지시했다.그러나 '샤대 언니 때려잡기'는 "6모 전인데 중학교 과정을 하라니, 이제 승제 쌤이 의심된다. 솔직히 중학교 과정 하기 싫다. 승제 쌤이 조급하셔야 할 텐데 아닌 것 같다"며 불만을 드러냈다. 정승제는 "의심된다는 말 처음 들어봐요"라며 당혹감을 감추지 못했다.며칠 뒤 진행된 평가에서도 두 사람은 중학교 수학의 기본 개념을 설명하지 못했다. '샤대 언니 때려잡기'는 "저 중학교 때 수학 잘했어요"라며 정승제가 지시한 공부를 소홀히 했고, '국어만 1등급' 역시 숙제 대신 자신 있는 확률과 통계 공부에 집중했다.결국 정승제는 "중학 도형 다시 물어봤는데 오늘처럼 대답 못 하면 너네 끝이야. '재수전쟁' 안 해"라며 자리를 박차고 나갔다. 이를 지켜보던 전현무도 "다른 사람 추가 합격시켜야 해요"라고 쓴소리를 했다. 이후 '샤대 언니 때려잡기'는 밤을 새워가며 개념 공부에 매진했다. 최종 테스트에서는 정승제의 칭찬을 받았고 실제 모의고사에서도 약 3주 만에 한 등급을 올리는 데 성공했다.영어 강사 김지영 역시 학생의 불성실한 태도에 분노했다. 모의고사를 열흘 앞두고 마련한 화상수업에 '만점 사수'가 무단결석한 것. 김지영은 "너희 재수생 맞니? 계속 그런 모습이면 끝까지 같이 못 갈 수도 있겠는데? 어떻게 믿고?"라고 질타했다. 이후 눈물로 다시 한번 기회를 달라고 호소한 '만점 사수'는 54점(5등급)에서 67점(4등급)으로 성적을 올리며 5위를 차지했다.3위는 영어반의 '우물 안 1등'이었다. 영어 단어의 발음조차 모른 채 철자 모양을 외우던 그는 김지영과 새벽 1시까지 파닉스 특별 수업을 진행했다. 기초부터 다시 공부한 결과 35점(7등급)에서 53점(5등급)으로 두 등급을 끌어올렸다.이날 '사교육 없이 전교 1등', '국어만 1등급', '81388'의 순위는 공개되지 않았다. 1위 재수생에게 파격적인 혜택이 주어지는 가운데 전현무는 "저는 좀 충격이었어요. '이래도 돼? TOP3까지 나눠서 주면 안 돼?'라고도 생각했어요"라고 밝혔다.'티처스3'는 매주 목요일 오후 10시 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr