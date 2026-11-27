'보스의 노골적 취향'이 0%대 시청률서 추락했다./사진제공=MBN

'보스의 노골적 취향'이 0%대 시청률서 추락했다./사진제공=MBN

MBN 수목드라마 '보스의 노골적 취향'이 0%대 시청률 부진을 벗어나지 못하고 소폭 하락했다.지난 26일 방송된 '보스의 노골적 취향' 6회는 전국 유료가구 기준 0.864%를 기록했다. 이는 5회 시청률(0.922%)보다 0.058%포인트 떨어진 수치다.이날 방송에서는 첫 입맞춤으로 가까워진 권도혁(성훈 분)과 이은채(오세영 분)가 갑작스러운 약혼 이야기로 다시 어긋나는 모습이 그려졌다. 영화관 데이트에 나선 두 사람은 이은채가 전 직장 동료를 우연히 만나면서 부딪혔다.이은채는 성추행을 당하고도 직장에서 쫓겨났던 일을 권도혁이 몰래 해결해 줬다는 사실을 알고 서운함을 내비치며 자리를 떴다. 이에 권도혁은 우산을 씌워준 뒤 홀로 비를 맞으며 돌아갔고, 이튿날 이은채는 감기 기운이 있는 권도혁에게 생강차를 건네며 사과했다.그러나 권도혁이 아버지 권태웅(박정학 분)으로부터 겨울에 약혼하라는 말을 들었다고 밝히면서 관계는 다시 흔들렸다. 권도혁이 약혼을 피하기 위해 아버지 앞에서 여자친구 행세를 해 달라고 부탁하자 이은채는 농락당한 기분이라며 "닥쳐요"라고 발끈했다.방송 말미 병원 자선 행사 무대에 오른 이은채가 문태경(이정신 분)에게 꽃다발을 받는 모습을 목격한 권도혁은 내기 중이라며 따졌다. 실랑이 도중 언니 이은서(김재인 분)를 발견한 이은채는 얼떨결에 권도혁의 손을 잡고 달렸다. 뒤늦게 손을 놓은 두 사람 사이에 묘한 기류가 흐르는 순간, 문태경이 나타나면서 삼자대면 엔딩이 펼쳐졌다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr