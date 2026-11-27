홍수주가 연극 '프로젝트 르완다'를 마쳤다. / 사진제공=㈜올댓스토리

홍수주가 연극 '프로젝트 르완다'를 마쳤다. / 사진제공=㈜올댓스토리

배우 홍수주가 데뷔 후 처음으로 도전한 연극 무대를 성공적으로 마쳤다. 지난해 여자 신인상을 수상한 그는 드라마에 이어 연극으로 활동 영역을 넓히고 있다.홍수주는 지난 11일부터 26일까지 서울 산울림 소극장에서 상연된 연극 '프로젝트 르완다'를 통해 관객과 만났다.'프로젝트 르완다'는 1994년 르완다 대학살 생존자들의 증언과 동생을 폭행 사건으로 잃은 다큐멘터리 PD 현수의 이야기를 교차해 풀어낸 작품이다.극 중 홍수주는 절친한 친구 박승호(김지웅, 강기혁 분)가 세상을 떠난 뒤 상실의 아픔을 안고 살아가는 고교생 유서은 역을 맡았다. 과거와 현재를 오가는 극의 흐름에 맞춰 명랑했던 고교생부터 가까운 친구를 잃은 뒤 냉소적으로 변한 인물까지 소화했다.특히 울음을 삼키며 감정을 억누르는 모습부터 참아왔던 분노를 터뜨리는 장면까지 감정의 폭을 세밀하게 조절했다. 슬픔과 자책을 오가는 인물의 복잡한 내면을 표현하며 극의 몰입도를 높였다.앞서 홍수주는 올해 공개된 넷플릭스 시리즈 '동궁'에서 사건의 핵심 열쇠를 쥔 승은상궁 역으로 글로벌 시청자들과 만났다. 이번에는 교복을 입은 고교생으로 변신해 전작과는 또 다른 모습을 보여줬다.홍수주는 디즈니+ '로얄로더', 넷플릭스 '스위트홈' 시즌2·3, KBS2 '드라마 스페셜-비트윈' 등에 출연하며 필모그래피를 쌓아왔다. 지난해에는 MBC '이강에는 달이 흐른다'에서 김우희 역을 맡아 여자 신인상을 받았다. 드라마에 이어 첫 연극 무대까지 마친 홍수주의 향후 행보에 관심이 쏠린다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr