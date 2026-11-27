배우 차청화가 '나인 투 식스'에 직장 내 정치에 민감한 경영지원팀장으로 등장해 박민영과 대립각을 세웠다. / 사진제공=SBS

배우 차청화가 '나인 투 식스'에 직장 내 정치에 민감한 경영지원팀장으로 등장해 박민영과 대립각을 세웠다. / 사진제공=SBS

배우 차청화가 '나인 투 식스'에 직장 내 정치에 민감한 경영지원팀장으로 등장해 박민영과 대립각을 세웠다. / 사진제공=SBS

배우 차청화가 '나인 투 식스'에 직장 내 정치에 민감한 경영지원팀장으로 등장해 박민영과 대립각을 세웠다.지난 26일 방송된 SBS 수목드라마 '나인 투 식스'(연출 이형민·오송희, 극본 최지오, 제작 스튜디오S·삼화네트웍스) 2회에서 차청화는 크로닉모터스 경영지원팀장 이정은 역으로 첫 등장했다.정은은 구두 소리와 함께 머리부터 발끝까지 명품으로 차려입은 모습으로 나타났다. 그는 경영지원팀으로 옮겨 온 강이지(박민영 분)를 마주하자 "강 차장 왔어? 아! 차장실 바란 거 아니지? 우린 그런 게 없어"라며 선을 그었다.정은은 사람과 장소를 가리지 않고 이지를 향한 적대감을 내비쳤다. 사내 정치의 흐름에 민감하게 반응하는 그는 그럴듯한 이유를 내세워 이지를 업무에서 배제하기도 했다. 경영지원팀 회의에 참석하려던 이지와 한선우(육성재 분)에게 창고 정리를 지시하는가 하면 두 사람이 돌아오자 "강 차장 오기 전부터 진행한 프로젝트라 참석 안 해도 돼~"라며 태연하게 행동했다.차청화는 까칠한 말투와 상대를 불편하게 만드는 화법으로 현실에 있을 법한 직장 상사를 표현했다. 이지의 행동 하나하나에 못마땅한 기색을 보이며 사내 정치에 능숙한 이정은의 캐릭터를 구체화했다. 첫 등장부터 '직장 빌런'으로 자리매김한 차청화가 박민영과 어떤 갈등을 빚으며 극을 이끌어갈지 관심이 쏠린다.차청화를 비롯해 박민영, 육성재, 고수 등이 출연하는 '나인 투 식스'는 매주 수, 목요일 오후 9시 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr