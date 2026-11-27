연예계 대표 절친으로 알려진 가수 이창섭과 그룹 마마무 솔라가 이별을 소재로 한 듀엣곡을 선보인다.
이창섭과 솔라는 오는 12월 1일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트에 신곡 '아침에 혼자 눈을 뜨더라도'를 공개한다.
'아침에 혼자 눈을 뜨더라도'는 헤어진 뒤 각자의 일상을 보내면서도 여전히 상대방을 걱정하는 두 남녀의 이야기를 그린 발라드다. 이창섭과 솔라는 이별 후에도 서로를 향한 마음이 남아 있는 남녀의 복잡한 감정을 목소리로 풀어냈다.
두 사람은 상대방의 일상을 걱정하고 안부를 묻는 가사를 주고받는 방식으로 곡을 소화했다. 각자의 음색과 가창 스타일을 바탕으로 이별을 받아들이는 두 인물의 감정선을 구현했다.
이창섭은 솔로 음반 발매와 단독 공연을 병행하고 있다. 최근 '우리들의 동화'와 'Lee;Make (Fragmenta Amoris)'(리;메이크 (사랑의 조각들))를 발매했다. 2026 이창섭 단독 콘서트 'Unknown'(언노운)을 통해 서울과 부산, 수원, 전주 등 전국 각지에서 관객들과 만나고 있다.
솔라는 올해 마마무 완전체 활동과 개인 음악 활동을 이어왔다. 마마무 멤버들과 스페셜 싱글 '4WARD'(포워드)를 발표한 뒤 동명의 월드투어에 나서 아시아와 미주 주요 도시에서 공연했다. 최근에는 자신의 20대를 돌아보는 이야기를 담은 싱글 '나의 20대에게'를 내놨다.
각각 그룹과 솔로 활동을 통해 보컬리스트로 활동해 온 이창섭과 솔라는 이번 협업을 통해 남녀 듀엣 발라드로 대중과 만난다.
이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr
이창섭과 솔라는 오는 12월 1일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트에 신곡 '아침에 혼자 눈을 뜨더라도'를 공개한다.
'아침에 혼자 눈을 뜨더라도'는 헤어진 뒤 각자의 일상을 보내면서도 여전히 상대방을 걱정하는 두 남녀의 이야기를 그린 발라드다. 이창섭과 솔라는 이별 후에도 서로를 향한 마음이 남아 있는 남녀의 복잡한 감정을 목소리로 풀어냈다.
두 사람은 상대방의 일상을 걱정하고 안부를 묻는 가사를 주고받는 방식으로 곡을 소화했다. 각자의 음색과 가창 스타일을 바탕으로 이별을 받아들이는 두 인물의 감정선을 구현했다.
이창섭은 솔로 음반 발매와 단독 공연을 병행하고 있다. 최근 '우리들의 동화'와 'Lee;Make (Fragmenta Amoris)'(리;메이크 (사랑의 조각들))를 발매했다. 2026 이창섭 단독 콘서트 'Unknown'(언노운)을 통해 서울과 부산, 수원, 전주 등 전국 각지에서 관객들과 만나고 있다.
솔라는 올해 마마무 완전체 활동과 개인 음악 활동을 이어왔다. 마마무 멤버들과 스페셜 싱글 '4WARD'(포워드)를 발표한 뒤 동명의 월드투어에 나서 아시아와 미주 주요 도시에서 공연했다. 최근에는 자신의 20대를 돌아보는 이야기를 담은 싱글 '나의 20대에게'를 내놨다.
각각 그룹과 솔로 활동을 통해 보컬리스트로 활동해 온 이창섭과 솔라는 이번 협업을 통해 남녀 듀엣 발라드로 대중과 만난다.
이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr
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