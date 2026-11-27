이창섭X솔라 / 사진제공=판타지오, RBW

연예계 대표 절친으로 알려진 가수 이창섭과 그룹 마마무 솔라가 이별을 소재로 한 듀엣곡을 선보인다.이창섭과 솔라는 오는 12월 1일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트에 신곡 '아침에 혼자 눈을 뜨더라도'를 공개한다.'아침에 혼자 눈을 뜨더라도'는 헤어진 뒤 각자의 일상을 보내면서도 여전히 상대방을 걱정하는 두 남녀의 이야기를 그린 발라드다. 이창섭과 솔라는 이별 후에도 서로를 향한 마음이 남아 있는 남녀의 복잡한 감정을 목소리로 풀어냈다.두 사람은 상대방의 일상을 걱정하고 안부를 묻는 가사를 주고받는 방식으로 곡을 소화했다. 각자의 음색과 가창 스타일을 바탕으로 이별을 받아들이는 두 인물의 감정선을 구현했다.이창섭은 솔로 음반 발매와 단독 공연을 병행하고 있다. 최근 '우리들의 동화'와 'Lee;Make (Fragmenta Amoris)'(리;메이크 (사랑의 조각들))를 발매했다. 2026 이창섭 단독 콘서트 'Unknown'(언노운)을 통해 서울과 부산, 수원, 전주 등 전국 각지에서 관객들과 만나고 있다.솔라는 올해 마마무 완전체 활동과 개인 음악 활동을 이어왔다. 마마무 멤버들과 스페셜 싱글 '4WARD'(포워드)를 발표한 뒤 동명의 월드투어에 나서 아시아와 미주 주요 도시에서 공연했다. 최근에는 자신의 20대를 돌아보는 이야기를 담은 싱글 '나의 20대에게'를 내놨다.각각 그룹과 솔로 활동을 통해 보컬리스트로 활동해 온 이창섭과 솔라는 이번 협업을 통해 남녀 듀엣 발라드로 대중과 만난다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr