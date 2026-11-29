방송인 정준하가 '무도' 당시 서운했던 일화를 밝혔다./ 사진=텐아시아 DB

방송인 정준하가 '무도' 당시 서운했던 일화를 밝혔다./ 사진제공=JTBC

방송인 정준하가 과거 '무한도전' 멤버들만 발탁된 음료 광고에서 제외돼 서운했던 일화와 최근 연이어 가게를 연 창업 근황을 공개했다.정준하는 지난 28일 방송된 JTBC 예능 프로그램 '아는 형님'에 출연해 솔직한 입담을 펼쳤다.이날 자신의 별명을 '프로 오픈러'라고 소개한 정준하는 "지난 7월, 8월, 9월에 하나씩 가게를 열었다"며 올해 아이스크림 가게와 전기구이 통닭집, 핀초바를 연이어 창업한 근황을 밝혔다.이어 젊은 시절 다양한 아르바이트를 거쳐 방송사 FD로 일했던 경력을 언급하며 "FD 시절 MBC '경찰청 사람들' 1회부터 80회까지 직접 섭외를 맡았다"고 전했다. 또한 국가대표 전통주 소믈리에, 사케 소믈리에(키키자케시), 외식경영관리사 등 여러 자격증을 취득한 배경도 설명했다.'준하의 거짓말을 맞혀봐' 코너에서는 '하루에 콜라를 6L 마신 적 있다', '피비 케이츠를 만나고 싶어서 직접 찾아간 적이 있다', '초등학생 때 집 앞에서 여학생들이 기다릴 정도로 인기남이었다' 등 세 가지 일화가 공개됐다.정준하는 이 가운데 하루에 콜라 6L를 마셨던 일화가 사실이라고 밝혔다. 그는 "과거 '무한도전' 멤버 중 나와 다른 한 명(길)만 빠지고 유재석, 박명수, 정형돈, 노홍철, 하하 5명만 콜라 광고를 찍었다. 알고 보니 너무 서운하더라"고 털어놨다. 당시 2013년 공개된 해당 광고에 7인 체제 멤버 중 길, 정준하를 제외한 5명만 출연해 아쉬움을 느꼈다는 것이다.정준하는 "이후 3개월 만에 나에게도 광고 제안이 들어왔다. 광고주에게 잘 보이고 계약을 이어가고 싶어서 하루에 콜라를 6L씩 마시며 최선을 다했고, 결국 3년 정도 광고 모델로 활동했다"고 덧붙였다.초등학생 시절 여학생에게 반지를 받았던 인기 일화도 사실로 밝혀졌으며, 미국 배우 피비 케이츠를 찾아갔다는 이야기만 용기가 나지 않아 실행하지 못한 거짓말로 확인됐다.정준하는 오는 12월 웨이브(Wavve)에서 공개되는 오리지널 시트콤 '무한상사-하와수 네버다이'로 시청자들과 만날 예정이다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr