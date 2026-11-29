딘딘이 취재진 앞에서 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

리센느가 '1박 2일'에 출연한다. / 사진제공=KBS

가수 딘딘이 '1박 2일 시즌4' 녹화 도중 그룹 리센느의 깜짝 등장에 당황한 모습을 보인다.29일 방송되는 KBS2 예능 '1박 2일 시즌4'(이하 '1박 2일')에서는 인천 강화군으로 여행을 떠나는 여섯 멤버의 '어른 방학' 첫 번째 이야기가 그려진다.이날 KBS 별관에서 오프닝 촬영을 진행하던 멤버들은 '뮤직뱅크' 사전 녹화를 마친 리센느와 마주친다. 예상치 못한 만남에 반가움을 표한 멤버들은 리센느를 카메라 앞으로 초대한다.반면 딘딘은 멀리서 다가오는 리센느를 발견하자마자 "안돼"라고 외치며 다른 멤버들의 등 뒤로 몸을 숨긴다. 머쓱해진 딘딘은 "내가 오늘 일부러 화장실도 안 갔는데"라며 오프닝 녹화 내내 리센느와 제대로 눈도 마주치지 못했다는 후문이다.이후 멤버들은 2027년 새로운 트렌드로 주목받고 있는 '언어덜팅'을 주제로 여행에 나선다. 어른이 잠시 동심으로 돌아가 즐기는 여행이라는 콘셉트에 맞춰 여섯 멤버는 학창 시절로 돌아간 듯한 모습을 보여준다.'1박 2일'은 이날 오후 6시 10분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr