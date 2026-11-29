사진 = 김소연 인스타그램

사진 = 김소연 인스타그램

사진 = 김소연 인스타그램

배우 김소연이 세련된 사복 패션과 독보적인 미모를 뽐냈다.김소연은 최근 자신의 인스타그램에 그레이 빛 하트 이모지를 담은 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 김소연은 브라운 계열의 패턴이 돋보이는 코트에 검은색 상의를 매치하고 거울 셀카를 찍고 있다. 얼굴선을 따라 자연스럽게 흘러내린 머리카락과 은은한 핑크빛 립 메이크업이 고혹적인 분위기를 자아낸다. 얼굴을 가까이에서 찍었음에도 매끈한 피부와 또렷한 이목구비가 눈길을 끈다.이어진 사진에서 김소연은 데님 팬츠 차림으로 의자에 앉아 한 손에 검은색 안경을 쥐고 스마트폰 화면을 바라보고 있다. 무릎까지 내려오는 코트와 자연스럽게 늘어뜨린 긴 머리가 세련된 분위기를 더하는 가운데 오뚝한 콧날과 날렵한 턱선이 돋보인다.또 다른 사진에서 김소연은 짙은 회색 볼캡에 검은색 니트를 매치해 캐주얼한 스타일링을 선보였다. 모자 아래로 흘러내린 긴 머리와 선명한 눈매가 어우러지며 수수한 차림에도 빼어난 미모를 자랑했다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "너무예뻐서할말을잃엇", "너무 예뻐", "와 감탄나와", "진짜 이 언니 미모 어쩜", "늘 내 워너비" 등의 댓글을 달았다.김소연은 최근 차기작 '연애의 재발견' 촬영 현장에서 호텔리어 유니폼과 웨딩드레스를 입은 모습을 공개하며 화제를 모으기도 했다. 작품 속 다채로운 스타일링에 이어 세련된 일상 패션까지 선보이며 팬들의 관심을 받고 있다.한편 1980년생으로 46세인 김소연은 1994년 SBS 드라마 '공룡선생'으로 대중 앞에 등장했다. 2017년 6월 배우 이상우와 결혼했으며 2021년 SBS 드라마 '펜트하우스'를 통해 생애 첫 연기대상을 거머쥐었다.또 김소연은 JTBC 새 드라마 '연애의 재발견'에서 호텔 VIP 클럽라운지 프런트 계약직 직원 장하경 역을 맡아 김지석과 연기 호흡을 맞춘다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr