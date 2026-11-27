유연석이 '라이어'에서 열연 중이다. / 사진=MBC

유연석이 '라이어'에서 열연 중이다. / 사진=MBC

배우 유연석이 '라이어'에서 극악무도한 악인으로 활약한 가운데 종영까지 4회를 남겨두고 사망 엔딩을 맞아 충격을 안겼다.유연석은 MBC 금토드라마 '라이어'에서 민준호 역을 맡아 인물의 오만한 태도부터 궁지에 몰리면서 무너지는 심리까지 다채롭게 표현하고 있다.극 중 유연석은 피해자 강지선(서현진 분)과 경찰 이화영(옥자연 분)을 대할 때 거만한 표정과 고압적인 태도로 일관했다. 이화영의 남편 박석구(임성재 분)와 대치하는 상황에서도 여유로운 모습을 보였다. 특히 마약 혐의로 체포되는 순간에도 비릿한 미소를 지으며 섬뜩한 분위기를 자아냈다.자신의 범행이 발각될 위기에 처하면서 감정의 변화도 나타났다. 유연석은 강지선이 자신의 공간에 침입했다는 사실을 알게 된 민준호의 불안한 심리를 흔들리는 눈빛으로 표현했다. 물건이 사라진 사실을 확인한 뒤에는 조각상을 깨뜨리며 억눌렀던 분노를 폭발시켰다.그러나 지난 21일 방송된 8회 엔딩에서 민준호가 사망한 채 발견되면서 극의 흐름이 뒤바뀌었다. 총 12부작인 드라마에서 남자 주인공이 8회 만에 사망하는 이례적인 전개가 펼쳐진 것.민준호가 사망에 이르기까지 어떤 일이 벌어졌을지 궁금증이 커지는 가운데 유연석이 남은 회차에서 보여줄 열연에도 기대가 쏠린다.'라이어' 9회는 이날 오후 9시 50분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr