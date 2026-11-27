황윤성이 '편스토랑'에 출연했다. / 사진제공=KBS

황윤성이 '편스토랑'에 출연했다. / 사진제공=KBS

가수 황윤성이 '편스토랑'에 처음으로 편셰프 자격으로 출연했다. 그는 이찬원과 함께 아버지의 시골집을 찾아 400포기 김장에 도전했다.지난 26일 방송된 KBS2 예능 '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 황윤성이 게스트가 아닌 편셰프로 스튜디오에 등장했다.그동안 '편스토랑'에 게스트로 10차례 출연했던 황윤성은 "게스트로 인사만 드리다가 처음으로 편셰프로 출연하게 된 황윤성입니다. 너무 감사하고 행복합니다"라고 소감을 밝혔다. 이어 "제 인생에 가장 중요한 순간에 편스토랑에 나왔다"라며 프로그램에 대한 애정을 나타냈다. 이연복 셰프가 요리 실력을 걱정하자 황윤성은 "아예 못합니다"라고 인정하면서도 "든든한 스승님들이 계신다"라고 말했다.황윤성은 이찬원과 함께 아버지가 있는 시골집을 방문했다. 두 사람을 맞이한 황윤성의 아버지는 이찬원을 '대스타', 자신의 아들을 '중스타'라고 소개해 웃음을 자아냈다.방송에서는 황윤성 아버지의 농사 규모도 공개됐다. 고추, 깨, 대파, 고구마, 배추 등을 재배하는 밭뿐만 아니라 논과 여러 개의 창고도 갖추고 있었다. 황윤성은 "저희 집인데도 보는 재미가 있더라"라고 말했다.황윤성의 아버지는 두 사람에게 400포기 김장을 함께하자고 제안했다. 20년 가까이 약 1000포기의 김장을 해왔다는 아버지의 이야기에 황윤성은 "저희 집 맞죠?"라며 놀랐다. 황윤성의 아버지는 김장에 필요한 배추와 각종 양념 재료도 직접 농사지어 마련했다.김장이 시작되자 황윤성은 이찬원에게 칼질하는 법을 배웠다. 황윤성은 서툰 솜씨로 무를 썰면서도 이찬원의 가르침을 따라갔다. 이찬원이 '아빠의 청춘'을 부르자 황윤성도 함께 노래하며 일했다.김장 도중 새참으로 막걸리와 삼겹살을 먹는 시간도 마련됐다. 황윤성은 청주의 대표 음식인 간장삼겹살을 직접 구웠다. 그는 간을 확인하려는 이찬원에게 "너무 짜도 안 되고 너무 싱거워도 안 된다"라는 당연한 조언을 건네 웃음을 안겼다.방송 말미에는 김장을 하던 중 여러 돌발 상황을 마주한 두 사람의 모습이 예고됐다. 황윤성과 이찬원의 400포기 김장 도전기는 오는 12월 3일 방송되는 '편스토랑'에서 이어진다.'편스토랑'은 매주 목요일 오후 8시 30분에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr