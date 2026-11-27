트로트 가수 장한별이 몸 관리에 한창이다. / 사진=장한별 SNS

트로트 가수 장한별이 놀라운 피지컬을 과시했다.장한별은 지난 26일 자신의 인스타그램 스토리에 "덤벨은 사용 후 제자리에"라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 장한별이 흰색 민소매 차림에 회색 트레이닝 팬츠를 입고 헬스장을 방문해 거울 앞 자신을 카메라에 담고 있는 모습.특히 185cm인 그는 큰 키를 비롯해 도드라진 전완근 등 넓은 어깨를 따라 팔뚝과 팔목 모든 부분에 근육과 힘줄이 가득해 여심을 사로잡았다.장한별은 MBN 트로트 오디션 '무명전설'에 참가해 최종 3위를 차지하면서 인기를 얻기 시작했다. 장한별은 치대 엘리트 코스를 포기하고 가수의 길을 선택했다. 그는 "한국에서 인정받고 싶다는 마음으로 출연했다"고 밝힌 바 있다.한편 장한별은 1990년생으로 올해 37세다. 호주에서 태어나 2011년 앨범을 발매해 올해 15주년을 맞았다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr