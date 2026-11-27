'밤을 기다리는 사람들'이 12월 개봉한다. / 사진제공=엣나인필름

'밤을 기다리는 사람들'이 12월 개봉한다. / 사진제공=엣나인필름

배우 심은경이 SF와 미스터리를 넘나드는 영화 '밤을 기다리는 사람들'로 국내 관객을 만난다. 심은경은 박호산, 김준한과 호흡을 맞추며 서로 다른 두 이야기에서 각기 다른 인물로 변신한다.영화 '밤을 기다리는 사람들'(감독 윤유경·조성환)이 오는 12월 국내 개봉을 확정하고 티저 포스터 2종을 공개했다.'밤을 기다리는 사람들'은 오지 않는 밤을 기다리며 외로운 세계를 버티는 이들의 이야기를 담은 작품이다. 홀로 우주를 떠도는 전설의 킬러를 제거하러 침입한 풋내기 요원, 삶에 대한 의지를 잃은 카페 아르바이트생에게 찾아온 정체불명의 능력자 등 서로 다른 두 세계에서 펼쳐지는 예측 불가능한 만남을 그린다. '언 땅에 사과나무 심기'와 '인져리 타임'이라는 두 편의 이야기로 구성됐으며, SF와 미스터리 장르를 통해 인간의 외로움과 고독, 연결에 대해 이야기한다.'수상한 그녀'(2014)로 국내 주요 시상식의 여우주연상을 휩쓴 심은경은 '신문기자'(2019)로 한국 배우 최초 일본 아카데미상 최우수 여우주연상을 받았다. 최근에는 '여행과 나날'(2025)로 키네마 준보 여우주연상까지 거머쥐었다. 이번 작품에서는 두 편의 이야기에서 각각 다른 캐릭터를 연기한다.드라마 '슬기로운 감빵생활', '나의 아저씨', '악연' 등에서 활약한 박호산과 드라마 '안나', '굿파트너', 영화 '살목지', '인턴' 등에 출연한 김준한도 주연을 맡았다.연출은 '원더풀 고스트', '스텔라', '바이러스', '파과' 등에서 각색과 윤색 작업에 참여한 윤유경 감독과 '옥자', '모가디슈', '왕과 사는 남자' 등에서 스토리보드 아티스트로 활약한 조성환 감독이 맡았다.개봉 확정 소식과 함께 공개된 티저 포스터 2종은 '인져리 타임'을 연출한 조성환 감독이 직접 그린 일러스트로 완성됐다.'언 땅에 사과나무 심기'의 포스터에는 광활한 우주를 배경으로 붉은 사과 하나를 사이에 두고 서로에게 손을 뻗는 두 인물의 모습이 담겼다. 어둠 속에서 선명하게 빛나는 붉은 사과가 신비로운 분위기를 자아낸다.반면 '인져리 타임'의 포스터에는 거칠고 역동적인 선과 기묘하게 뒤엉킨 인물들의 형상이 담겨 긴장감을 더한다. 고요함과 역동성이 대비되는 두 포스터는 각기 다른 분위기의 이야기를 예고한다.심은경, 박호산, 김준한이 주연을 맡은 '밤을 기다리는 사람들'은 오는 12월 국내 극장에서 개봉한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr