트와이스 나연 싱글 수록곡 'BOY' 비하인드 컷 / 사진=JYP엔터테인먼트

트와이스 나연 싱글 수록곡 'BOY' 비하인드 컷 / 사진=JYP엔터테인먼트

그룹 트와이스(TWICE) 나연이 배우 김재원과 뮤직비디오에서 연기 호흡을 맞췄다. 타이틀곡 '베이비 엔젤(BABY ANGEL)'에서 강렬한 에너지를 보여준 나연은 수록곡 뮤직비디오를 통해 한층 편안하고 로맨틱한 분위기를 연출했다.나연은 지난 26일 오후 공식 SNS 채널을 통해 새 싱글 '나스티(NA-sty)'의 수록곡 '보이(BOY)' 뮤직비디오를 공개했다.뮤직비디오는 자신만의 속도로 일상을 즐기는 나연의 모습을 중심으로 전개된다. 드라마 '레이디 두아', '유미의 세포들 시즌3' 등에 출연한 배우 김재원이 상대역으로 등장해 나연과 호흡을 맞췄다.영상 후반부에는 자유롭게 달리는 상상에서 깨어난 나연이 자동차 운전석에 앉은 김재원과 마주하는 장면이 담겼다. 상대와 함께하는 순간이 끝나지 않기를 바라는 노랫말에 따뜻한 색감의 영상이 어우러졌으며, 김재원을 바라보며 미소 짓는 나연의 모습으로 여운을 남겼다.27일 오전에는 뮤직비디오 촬영 현장을 담은 비하인드 사진도 공개됐다. 편안한 스타일링으로 일상적인 분위기를 연출한 나연의 모습부터 밤을 배경으로 풍선과 함께 촬영한 사진까지 다양한 이미지가 담겼다. 자동차를 등지고 나란히 서 있는 나연과 김재원의 모습도 공개됐다.앞서 나연은 지난 20일 새 싱글 '나스티'를 발매하고 약 2년 5개월 만에 솔로 활동을 재개했다. 타이틀곡 '베이비 엔젤'은 역동적인 곡 전개를 바탕으로 나연 특유의 사랑스러운 이미지에 강렬한 색채를 더한 곡이다.지난 21일 열린 '2026 마마 어워즈(2026 MAMA AWARDS)'에서 신곡 무대를 처음 선보인 나연은 이후 유튜브 예능 '아이돌 인간극장', 스포티파이 비디오 팟캐스트 '앳 나연스(AT NAYEON's)' 등 다양한 콘텐츠에 출연하며 컴백 활동을 이어가고 있다.나연은 27일 KBS2 '뮤직뱅크'를 시작으로 음악방송에 출연해 '베이비 엔젤' 무대를 선보인다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr