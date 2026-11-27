전혜빈이 가족과의 일상을 공개했다. / 사진='전혜빈' 유튜브 캡처

전혜빈이 가족과의 일상을 공개했다. / 사진='전혜빈' 유튜브 캡처

배우 전혜빈이 가족들과 함께한 따뜻한 여행 일상을 선보였다.지난 26일 유튜브 채널 '전혜빈(HEAVEN)'에는 '전혜빈 가족 최초 공개.' 남편과 아들이 잠든 사이 즐기는 자유부인 타임'이라는 제목의 영상이 게재됐다.영상에는 전혜빈이 남편, 4세 아들 태오와 함께 2박 3일 가족 여행을 떠난 모습이 담겼다. 숙소에 도착한 아들은 아빠에게 장난감을 보여주며 즐거워했고, 남편은 혼신의 리액션으로 화답하며 다정한 분위기를 연출했다.밤이 되자 전혜빈에게 뜻밖의 자유 시간이 찾아왔다. 그는 "지금 긴급 상황이 발생했다. 아기를 재우다가 남편도 함께 잠들어버려 혼자만의 시간이 생겼다"라며 기쁨을 감추지 못했다. 이어 텃밭에서 딴 바질과 토마토로 손수 안주를 만든 뒤 홀로 와인을 마시며 여유를 만끽했다.둘째 날 밤에도 육아 후 혼자만의 시간을 맞이한 전혜빈은 애틋한 속마음을 털어놨다. 그는 "아이가 언제까지 우리와 놀아줄지 모르지 않느냐. 놀아준다고 할 때 열심히 함께하려고 한다. 그러지 않으면 나중에 후회할 것 같다"라며 아들을 향한 깊은 애정을 표현했다.이어 "이런 영상을 종종 찍어서 올리겠다. 소소한 나날이라 큰일이나 재미있는 일이 있을지는 모르겠지만 나에게는 굉장히 소중한 하루하루"라고 설명했다. 그러면서 "너무 어렸을 때부터 소위 말해 빡세게 살다 보니 소소한 행복을 느낄 수 있는 시간이 굉장히 소중하다"라고 말했다.전혜빈은 2019년 2세 연상의 치과의사와 결혼했다. 슬하에 4세 아들을 두고 있다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr