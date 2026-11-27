'나는 솔로' 22기 정숙이 세 번째 결혼 후 행복한 신혼 생활을 이어가고 있다.최근 22기 정숙은 자신의 SNS에 "오랜만에 짐에서", "힙 어브덕션 개인 미국 기록"이라는 해시태그와 함께 사진을 게재했다.공개된 사진에는 남편인 10기 상철과 함께 헬스장을 찾은 22기 정숙의 모습이 담겼다. 두 사람은 운동을 마친 뒤 거울 셀카를 남기며 다정한 부부 사이를 자랑했다.10기 상철은 검은색 민소매를 입고 양팔을 들어 올리며 탄탄한 근육질 몸매를 뽐냈다. 22기 정숙은 남편의 곁에서 환한 미소를 지으며 행복한 분위기를 드러냈다.22기 정숙은 이날 27분 동안 총 19세트의 운동을 소화했다. 특히 엉덩이 근육을 단련하는 힙 어브덕션 운동에서 105.8kg의 중량으로 20회를 소화하는 등 남다른 운동 능력을 자랑했다. 부부가 함께 운동하며 건강 관리에 힘쓰는 모습이 눈길을 끈다.한편 변호사인 22기 정숙은 SBS Plus·ENA '나는 솔로' 돌싱 특집에 출연해 얼굴을 알렸다. 이후 다른 돌싱 특집에 출연했던 10기 상철과 인연을 맺고 부부가 됐다. 두 차례의 이혼을 경험한 22기 정숙은 10기 상철과 세 번째 결혼을 하며 미국에서 새로운 일상을 보내고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr