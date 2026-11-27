연우가 다이어트 시절을 회상하고 있다. / 사진=tvN '무쇠소녀단' 방송 캡처

사진=tvN '무쇠소녀단' 방송 캡처

배우 연우가 두 달 만에 10kg을 감량했다가 건강 이상을 겪은 과거를 고백했다.지난 26일 첫 방송된 tvN '무쇠소녀단3'에서는 쇼트트랙 도전을 앞두고 한자리에 모인 설인아, 금새록, 한지현, 연우의 모습이 그려졌다.이날 연우는 프로그램에 합류하게 된 이유로 건강 문제를 꼽았다. 그는 "살이 많이 쪄 있어 두 달 만에 10kg 정도를 뺐다"며 "극단적으로 굶었다. 하루에 밥 두 숟갈 정도만 먹기도 했다"고 밝혔다.연우는 단식 다이어트의 부작용을 언급했다. 그는 "굶으면서 면역력이 너무 심하게 떨어졌다. 두드러기도 생기고 몸이 여러모로 좋지 않았다"고 털어놨다. 이어 "굶는 것도 편하지는 않았지만, 운동을 하기 싫고 밖에도 나가기 싫어서 편하게 빼고 싶은 마음에 굶었다"고 설명했다.연우는 "건강하게 살고 싶었고 '이렇게 살면 안 되는데'라고 생각하던 때 설인아를 만났다"고 말했다. 그러면서 "이런 방식에서 벗어나 건강을 되찾고 싶었다"고 프로그램 합류 이유를 밝혔다.설인아는 "촬영장에서 연우에게 '나는 너를 건강하게 만들어주고 싶다'고 했다"며 "나도 똑같이 아팠기 때문"이라고 자신의 과거를 떠올리기도 했다.한편 연우는 1996년생으로 올해 31세다. 2016년 그룹 모모랜드 멤버로 데뷔했으며 2018년 연기까지 영역을 확장했다. 이후 배우 데뷔 1년 만에 팀을 탈퇴하고 연기자로서 행보를 이어가고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr