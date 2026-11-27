이정신이 '보스의 노골적 취향'에서 열연 중이다. / 사진제공=가딘미디어

이정신이 '보스의 노골적 취향'에서 열연 중이다. / 사진제공=가딘미디어

그룹 씨엔블루의 멤버 겸 배우 이정신이 '보스의 노골적 취향'에서 소아과 전문의로 변신해 다정한 매력을 뽐내고 있다.이정신은 MBN 수목드라마 '보스의 노골적 취향'에서 외모와 성격은 물론 집안과 능력까지 두루 갖춘 소아과 전문의 문태경 역을 맡았다.지난 25일과 26일 방송된 '보스의 노골적 취향' 5, 6회에서는 문태경이 이은채(오세영 분)에게 적극적으로 마음을 표현하는 모습이 그려졌다.우연한 만남을 거듭하며 이은채에게 호감을 느낀 문태경은 그의 연락처를 얻은 뒤 점심 데이트를 제안했다. 병원 자선행사 공연을 제안하는가 하면 직접 준비한 꽃다발을 건네며 애정을 표현했다.이정신은 여유로운 태도와 부드러운 눈빛으로 문태경의 다정한 성격을 그려냈다. 특히 이은채 앞에서 유독 밝아지는 표정과 눈웃음으로 상대를 향한 호감을 자연스럽게 전달했다. 적극적인 행동과 대비되는 담백한 말투 역시 캐릭터의 매력을 더했다.이은채를 향한 문태경의 마음이 점차 커지는 가운데 두 사람의 관계가 어떻게 변화할지 관심이 쏠린다.'보스의 노골적 취향'은 매주 수, 목요일 오후 10시 20분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr