그룹 에스파 / 사진 제공=SM엔터테인먼트

그룹 에스파(aespa)가 일본에서 발매한 'KISS N TELL'(키스 앤 텔)을 영어로 다시 부른다.에스파는 27일 오후 2시 싱글 'KISS N TELL (English Ver.)'을 발매한다. 지난 7월 선보인 일본 첫 미니앨범의 타이틀곡을 영어로 재해석한 음원이다.'KISS N TELL'은 경쾌한 피아노 선율과 리듬감 있는 비트가 어우러진 하우스 기반의 댄스 팝 곡이다. 서로의 고민과 감정을 나누며 가까워지는 관계를 밝은 멜로디와 멤버들의 부드러운 보컬 하모니로 풀어냈다.동명의 일본 미니앨범은 지난 7월 발매 당시 오리콘 데일리 앨범 차트 1위에 올랐다. 타이틀곡 역시 발매 약 4개월 만에 스포티파이 누적 스트리밍 4600만 회를 넘어섰다.에스파는 앞서 지난 20일 일본 음악 그룹 엠플로(m-flo)의 타쿠 타카하시(☆Taku Takahashi)가 작업한 'KISS N TELL' 리믹스 버전을 공개했다. 연말 시즌을 앞두고 일주일 간격으로 리믹스와 영어 버전을 선보이며 기존 곡을 다양한 버전으로 즐길 수 있도록 했다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr